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Посол Судана высказался о попытках создать второе правительство в стране
Посол Судана высказался о попытках создать второе правительство в стране - РИА Новости, 21.04.2025
Посол Судана высказался о попытках создать второе правительство в стране
Власти Судана не приемлют попыток создать параллельное правительство, рассчитывают на поддержку России в предотвращении таких инициатив, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:41:00+03:00
2025-04-21T15:41:00+03:00
2025-04-21T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Судана не приемлют попыток создать параллельное правительство, рассчитывают на поддержку России в предотвращении таких инициатив, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. "Мы также выразили обеспокоенность по поводу попыток создать параллельное правительство, чему мы решительно противостоим и рассчитываем на поддержку Российской Федерации в предотвращении подобных инициатив", - сказал Сиррадж, комментируя состоявшуюся в апреле встречу с заместителем главы российского МИД Сергеем Вершининым. Он добавил, что как посол периодически встречается с российскими коллегами, доносит до них информацию о ситуации в Судане. "Во время последней встречи с господином Вершининым мы обсудили координацию на международных площадках — в частности, в Женеве и Нью-Йорке. Также был затронут вопрос поддержки Судана в международных организациях", - рассказал посол. В начале марта Суданские силы быстрого реагирования (СБР), а также политические и гражданские движения, подписавшие ранее хартию о создании параллельного правительства в Судане, также подписали "конституцию переходного периода". Ранее кенийские СМИ сообщали, что СБР организовали в столице Кении Найроби подписание хартии при участии суданских политических партий и гражданских организаций о создании независимого правительства на подконтрольных им территориях. Власти Судана в лице Суверенного совета во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом ранее осудили эти планы и отозвали посла из Кении для консультаций. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 10 миллионов человек. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
https://ria.ru/20250421/sudan--2012442321.html
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В мире, Здоровье - Общество, Судан, Россия, Кения, Сергей Вершинин, Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК), ВОЗ
Посол Судана высказался о попытках создать второе правительство в стране
Посол Сиррадж: Судан не приемлет попыток создать параллельное правительство