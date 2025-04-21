https://ria.ru/20250421/sudan-2012445119.html
Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров
Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров - РИА Новости, 21.04.2025
Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров
Судан может отправить на Петербургский международный экономический форум и Российскую энергетическую неделю делегацию на уровне министров, заявил в интервью РИА РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:46:00+03:00
2025-04-21T08:46:00+03:00
2025-04-21T08:46:00+03:00
судан
москва
экономика
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Судан может отправить на Петербургский международный экономический форум и Российскую энергетическую неделю делегацию на уровне министров, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. "Мы ожидаем важные визиты — в рамках Петербургского экономического форума или Российской энергетической недели возможны визиты на уровне министров", - сказал дипломат. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
https://ria.ru/20250418/sostav-2011960740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судан, москва, экономика
Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров
Судан может отправить министров на ПМЭФ и Российскую энергетическую неделю