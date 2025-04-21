https://ria.ru/20250421/sudan-2012445119.html

Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров

Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров - РИА Новости, 21.04.2025

Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров

Судан может отправить на Петербургский международный экономический форум и Российскую энергетическую неделю делегацию на уровне министров, заявил в интервью РИА РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:46:00+03:00

2025-04-21T08:46:00+03:00

2025-04-21T08:46:00+03:00

судан

москва

экономика

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Судан может отправить на Петербургский международный экономический форум и Российскую энергетическую неделю делегацию на уровне министров, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. "Мы ожидаем важные визиты — в рамках Петербургского экономического форума или Российской энергетической недели возможны визиты на уровне министров", - сказал дипломат. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

https://ria.ru/20250418/sostav-2011960740.html

судан

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

судан, москва, экономика