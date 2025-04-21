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Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров - РИА Новости, 21.04.2025
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08:46 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/sudan-2012445119.html
Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров
Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров - РИА Новости, 21.04.2025
Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров
Судан может отправить на Петербургский международный экономический форум и Российскую энергетическую неделю делегацию на уровне министров, заявил в интервью РИА РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:46:00+03:00
2025-04-21T08:46:00+03:00
судан
москва
экономика
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Судан может отправить на Петербургский международный экономический форум и Российскую энергетическую неделю делегацию на уровне министров, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. "Мы ожидаем важные визиты — в рамках Петербургского экономического форума или Российской энергетической недели возможны визиты на уровне министров", - сказал дипломат. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
https://ria.ru/20250418/sostav-2011960740.html
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судан, москва, экономика
Судан, Москва, Экономика
Судан может отправить на ПМЭФ делегацию министров

Судан может отправить министров на ПМЭФ и Российскую энергетическую неделю

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Судан может отправить на Петербургский международный экономический форум и Российскую энергетическую неделю делегацию на уровне министров, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж.
"Мы ожидаем важные визиты — в рамках Петербургского экономического форума или Российской энергетической недели возможны визиты на уровне министров", - сказал дипломат.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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СуданМоскваЭкономика
 
 
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