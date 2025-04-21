https://ria.ru/20250421/sudan-2012440419.html

Россия заинтересована в восстановлении Хартума, заявил посол Судана

Россия заинтересована в восстановлении Хартума, заявил посол Судана - РИА Новости, 21.04.2025

Россия заинтересована в восстановлении Хартума, заявил посол Судана

Россия выразила интерес в помощи Судану в восстановлении Хартума после войны, это возможно через межправительственную комиссию, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:38:00+03:00

2025-04-21T07:38:00+03:00

2025-04-21T07:38:00+03:00

судан

хартум (город)

россия

александр козлов (глава минприроды)

абдель фаттах аль-бурхан

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Россия выразила интерес в помощи Судану в восстановлении Хартума после войны, это возможно через межправительственную комиссию, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. "Российская Федерация также проявила заинтересованность: во время визита министра иностранных дел Судана в Москву обсуждалось участие России через Межправкомиссию, которую возглавляет министр природных ресурсов Александр Козлов. Заседание комиссии планируется в ближайшие месяцы", - сказал Сиррадж, комментируя разрушения в столице страны Хартуме. В ответ на вопрос о том, когда состоится заседание комиссии, дипломат уточнил, что это возможно до лета. Сиррадж рассказал, какие другие страны могут помочь Судану в борьбе с последствиями гражданской войны: это Египет и Саудовская Аравия. "Сейчас правительство разработало национальную программу восстановления — в сфере энергетики, транспорта, жилищного строительства. Египет выразил готовность помочь с восстановлением электросетей, Саудовская Аравия — с экономической частью", - сказал посол. В конце марта глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что вооруженные силы страны освободили столицу страны Хартум от повстанческих формирований Сил быстрого реагирования. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.

https://ria.ru/20250421/sudan-2012438136.html

https://ria.ru/20250212/sudan-1998846233.html

судан

хартум (город)

россия

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судан, хартум (город), россия, александр козлов (глава минприроды), абдель фаттах аль-бурхан, международный комитет красного креста (мккк)