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В Судане ценят позицию России по конфликту внутри страны, заявил посол - РИА Новости, 21.04.2025
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06:42 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/sudan-2012438136.html
В Судане ценят позицию России по конфликту внутри страны, заявил посол
В Судане ценят позицию России по конфликту внутри страны, заявил посол - РИА Новости, 21.04.2025
В Судане ценят позицию России по конфликту внутри страны, заявил посол
Власти Судана ценят позицию России по поводу внутреннего конфликта в стране, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T06:42:00+03:00
2025-04-21T06:42:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Судана ценят позицию России по поводу внутреннего конфликта в стране, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. "Даже не взвешенная (позиция России - ред.) — поддерживающая. Позиция России основывается на Уставе ООН и принципах уважения к суверенитету государств. Российская Федерация признаёт легитимную власть Судана и осуждает внешнее вмешательство. Мы высоко ценим это отношение, основанное на уважении и международном праве. Африканские страны — не только Судан — воспринимают такую позицию как надёжную и конструктивную", - сказал Сиррадж, комментируя недавнюю встречу с замглавы российского МИД Сергеем Вершининым. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
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в мире, судан, россия, москва, сергей вершинин, оон, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, Россия, Москва, Сергей Вершинин, ООН, Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК)
В Судане ценят позицию России по конфликту внутри страны, заявил посол

Посол Сиррадж: Судан ценит позицию РФ по поводу внутреннего конфликта в стране

© Фото : Посольство Судана в РоссииПосол Судана в России Мохаммед Сиррадж
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Посольство Судана в России
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Судана ценят позицию России по поводу внутреннего конфликта в стране, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж.
"Даже не взвешенная (позиция России - ред.) — поддерживающая. Позиция России основывается на Уставе ООН и принципах уважения к суверенитету государств. Российская Федерация признаёт легитимную власть Судана и осуждает внешнее вмешательство. Мы высоко ценим это отношение, основанное на уважении и международном праве. Африканские страны — не только Судан — воспринимают такую позицию как надёжную и конструктивную", - сказал Сиррадж, комментируя недавнюю встречу с замглавы российского МИД Сергеем Вершининым.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
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В миреСуданРоссияМоскваСергей ВершининООНСоюз биатлонистов России (СБР)Международный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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