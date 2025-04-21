https://ria.ru/20250421/sudan-2012438136.html

В Судане ценят позицию России по конфликту внутри страны, заявил посол

В Судане ценят позицию России по конфликту внутри страны, заявил посол - РИА Новости, 21.04.2025

В Судане ценят позицию России по конфликту внутри страны, заявил посол

Власти Судана ценят позицию России по поводу внутреннего конфликта в стране, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T06:42:00+03:00

2025-04-21T06:42:00+03:00

2025-04-21T06:42:00+03:00

в мире

судан

россия

москва

сергей вершинин

оон

союз биатлонистов россии (сбр)

международный комитет красного креста (мккк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949762471_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_061d013e121cf75c6c1fe99e0d21414e.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Судана ценят позицию России по поводу внутреннего конфликта в стране, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. "Даже не взвешенная (позиция России - ред.) — поддерживающая. Позиция России основывается на Уставе ООН и принципах уважения к суверенитету государств. Российская Федерация признаёт легитимную власть Судана и осуждает внешнее вмешательство. Мы высоко ценим это отношение, основанное на уважении и международном праве. Африканские страны — не только Судан — воспринимают такую позицию как надёжную и конструктивную", - сказал Сиррадж, комментируя недавнюю встречу с замглавы российского МИД Сергеем Вершининым. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.

https://ria.ru/20250326/khartum-2007556765.html

судан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, россия, москва, сергей вершинин, оон, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк)