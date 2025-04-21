https://ria.ru/20250421/sudan--2012442321.html

Мохаммед Сиррадж: Судан ценит поддержку России по внутреннему конфликту

Мохаммед Сиррадж: Судан ценит поддержку России по внутреннему конфликту - РИА Новости, 21.04.2025

Мохаммед Сиррадж: Судан ценит поддержку России по внутреннему конфликту

Гражданская война в Судане началась 15 апреля 2023 года и на днях вступила в свой третий год. Число погибших в ходе конфликта превысило 20 тысяч человек. Посол... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:00:00+03:00

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Гражданская война в Судане началась 15 апреля 2023 года и на днях вступила в свой третий год. Число погибших в ходе конфликта превысило 20 тысяч человек. Посол Республики Судан в России Мохаммед Сиррадж в беседе с корреспондентом РИА Новости Кириллом Рубцовым рассказал, почему Порт-Судан ценит позицию Москвы по поводу конфликта, и как Россия сможет помочь суданцам после окончания войны.– Господин посол, чему была посвящена ваша недавняя встреча с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым?– Мы периодически встречаемся с российскими коллегами, будь то представители МИД или других ведомств, чтобы донести до них информацию о текущей ситуации в Судане. Во время последней встречи с господином Вершининым мы обсудили координацию на международных площадках, в частности, в Женеве и Нью-Йорке. Также был затронут вопрос поддержки Судана в международных организациях.Россия с самого начала поддержала нас в нынешнем кризисе и была первой страной, заявившей о признании легитимных властей Судана. Мы обсудили также итоги недавней конференции в Лондоне, прошедшей 15 апреля, на которую, к сожалению, нас не пригласили, несмотря на участие государств, которые, как мы считаем, прямо поддерживают наши оппозиционные силы, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Кения и Чад. Мы также выразили обеспокоенность по поводу попыток создать параллельное правительство, чему мы решительно противостоим и рассчитываем на поддержку Российской Федерации в предотвращении подобных инициатив.– Как вы оцениваете конференцию в Лондоне 15 апреля, на которую не пригласили представителей Судана?– Мы выразили официальный протест в связи с тем, что правительство Судана не получило приглашение. Наш министр иностранных дел направил ноту протеста министру иностранных дел Великобритании. Считаем недопустимым проводить конференцию по ситуации в Судане без участия его законного правительства.Организаторы конференции использовали термин "стороны конфликта", что, по сути, приравнивает легитимные власти к мятежникам. Это неприемлемо. Мы расцениваем такие действия как попытку легитимизировать вооружённые группировки, которые совершают тяжёлые преступления, включая этнические чистки и геноцид. Конференция, как известно, не завершилась итоговым документом – что, на наш взгляд, говорит о ее провале.– В сравнении с Британией, можно ли сказать, что позиция России по Судану более взвешенная?– Даже не взвешенная – поддерживающая. Позиция России основывается на Уставе ООН и принципах уважения к суверенитету государств. Российская Федерация признает легитимную власть Судана и осуждает внешнее вмешательство. Мы высоко ценим это отношение, основанное на уважении и международном праве. Африканские страны – не только Судан – воспринимают такую позицию как надежную и конструктивную.– Как вы охарактеризуете ситуацию в Судане сейчас? Видно ли завершение конфликта?– Прошло уже два года с начала конфликта, начавшегося с попытки вооруженного переворота. Народ Судана объединился вокруг легитимного правительства, и это делает невозможным установление власти мятежниками. Руководство этих вооруженных формирований – в основном представители одной семьи. При этом народ по всей стране противостоит им. В начале конфликта мятежники захватили Хартум, Омдурман и другие города, так как находились внутри армии и имели доступ к объектам. Однако наша армия с древними традициями сформировала стратегию освобождения, и на сегодня мятежники бежали в регион Дарфур.Мы уверены, что территория будет полностью освобождена. К сожалению, иностранная военная поддержка, особенно со стороны ОАЭ и Чада, позволила мятежникам продолжить войну. Сейчас они сосредоточены на Дарфуре, в частности – на осаде города Эль-Фашир. Несмотря на призывы ООН, они продолжают обстрелы, они атаковали лагерь для беженцев "Замзам" и людей в нем. Их цель – объявить создание параллельного государства.– Командующий Силами быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло заявил, что их отступление из Хартума – временное. Это попытка сохранить лицо или угроза реальна?– Очевидно, что это просто пропаганда. Все видели, как они бежали из Хартума, оставив технику и награбленное имущество. Это было бегство, а не стратегический отвод. Даже когда у них был частичный контроль над столицей, армия удерживала ключевые объекты, включая генштаб. После двух лет сопротивления армия одержала убедительную победу. Мятежники – это, по сути, наемники и мародеры. Их основная цель – грабеж, а не управление страной. Поэтому они никогда не вернутся "сильнее".– После освобождения Хартума появились ужасающие кадры разрушений. Есть ли у властей Судана план по восстановлению страны? Предусмотрена ли международная помощь?– Да, разрушения колоссальны. Мятежники сознательно уничтожали инфраструктуру, в том числе учреждения МВД, где хранились документы граждан. Это делалось с целью дестабилизации, подмены документов, создания хаоса. Имели место даже такие варварские преступления, как отравление водоёмов и массовые захоронения мирных жителей.В отдельных деревнях были убиты сотни людей. Сейчас правительство разработало национальную программу восстановления – в сфере энергетики, транспорта, жилищного строительства. Египет выразил готовность помочь с восстановлением электросетей, Саудовская Аравия – с экономической частью.Российская Федерация также проявила заинтересованность: во время визита министра иностранных дел Судана в Москву обсуждалось участие России через межправкомиссию, которую возглавляет министр природных ресурсов Александр Козлов. Заседание комиссии планируется в ближайшие месяцы.– Когда конкретно может пройти заседание комиссии?– Мы ожидаем его до начала лета.– В марте телеканал CBS сообщил, что США и Израиль рассматривают Судан как возможное место переселения жителей сектора Газа. Как Порт-Судан относится к этой идее?– Мы последовательно выступаем за международные резолюции по палестинскому вопросу, включая решение о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. У нас нет информации о переговорах с США или Израилем по вопросу переселения жителей Газы. Мы категорически против любых форм переселения палестинцев.– Ожидаются ли визиты высокопоставленных лиц Судана в Россию и, наоборот, российских представителей в Судан?– У нас активно развиваются контакты на всех уровнях. Мы ожидаем важные визиты – возможно, в рамках Петербургского экономического форума или Российской энергетической недели, возможны визиты на уровне министров. Идёт подготовка к заседаниям межправительственной комиссии. Мы уверены, что в ближайшее время увидим взаимные визиты как со стороны Судана, так и со стороны России.– Планирует ли лидер Судана, председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан визит в Россию?– Такой визит состоится в подходящее время.

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https://ria.ru/20250326/khartum-2007556765.html

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