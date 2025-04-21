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Суд отложил заседание по делу экс-замгубернатора Ростовской области
Суд отложил заседание по делу экс-замгубернатора Ростовской области - РИА Новости, 21.04.2025
Суд отложил заседание по делу экс-замгубернатора Ростовской области
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил на 5 мая второе заседание по делу бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:02:00+03:00
2025-04-21T21:02:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил на 5 мая второе заседание по делу бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу. Свое отношение к предъявленному обвинению Кушнарев решил выразить позже, "в ходе судебного разбирательства". Согласно установленному судом порядку, вначале в суде будут допрошены свидетели обвинения и исследованы письменные доказательства, затем будут заслушаны доказательства защиты. "Суд постановил следующее судебное заседание отложить на 5 мая, 15.00", - сказал судья. По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области, и 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали. Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).
https://ria.ru/20250204/arest-1997387711.html
https://ria.ru/20241127/sud-1986099133.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Суд отложил заседание по делу экс-замгубернатора Ростовской области
Суд назначил на пятое мая заседание по делу бывшего замгубернатора Кушнарева
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил на 5 мая второе заседание по делу бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник районный суд Ростова-на-Дону
приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу.
Свое отношение к предъявленному обвинению Кушнарев решил выразить позже, "в ходе судебного разбирательства". Согласно установленному судом порядку, вначале в суде будут допрошены свидетели обвинения и исследованы письменные доказательства, затем будут заслушаны доказательства защиты.
«
"Суд постановил следующее судебное заседание отложить на 5 мая, 15.00", - сказал судья.
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель обратился в УФСБ России
по Ростовской области
, и 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.
Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).