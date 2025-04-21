https://ria.ru/20250421/sud-2012578252.html

Автоблогеру, пытавшемуся дать взятку сотруднику ДПС, продлили арест

Автоблогеру, пытавшемуся дать взятку сотруднику ДПС, продлили арест - РИА Новости, 21.04.2025

Автоблогеру, пытавшемуся дать взятку сотруднику ДПС, продлили арест

Дорогомиловский суд Москвы на шесть месяцев продлил срок ареста автоблогеру Wengallbi (Ахмеду Алиасхабову), который пытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:50:00+03:00

2025-04-21T17:50:00+03:00

2025-04-21T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы на шесть месяцев продлил срок ареста автоблогеру Wengallbi (Ахмеду Алиасхабову), который пытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать составления протокола о нетрезвой езде, сообщили РИА Новости в суде. "Срок ареста Алиасхабову продлен на 6 месяцев", - сказал собеседник агентства. Алиасхабов обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Дело в конце марта было направлено в Дорогомиловский райсуд для рассмотрения по существу. По данным следствия, 26 февраля молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС в служебной машине за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его задержали и затем арестовали. В ходе допроса Алиасхабов признал вину в полном объеме. Автоблогер Wengallbi имеет более 6,5 миллионов подписчиков в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

https://ria.ru/20250317/lerchek-2005446733.html

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происшествия, россия, москва