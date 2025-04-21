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Суд оштрафовал Дудя* за неуказание маркировки иноагента - РИА Новости, 21.04.2025
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17:21 21.04.2025 (обновлено: 19:06 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/sud-2012567581.html
Суд оштрафовал Дудя* за неуказание маркировки иноагента
Суд оштрафовал Дудя* за неуказание маркировки иноагента - РИА Новости, 21.04.2025
Суд оштрафовал Дудя* за неуказание маркировки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей признанного иностранным агентом блогера Юрия Дудя* за неуказание им соответствующей маркировки в публикациях... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:21:00+03:00
2025-04-21T19:06:00+03:00
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей признанного иностранным агентом блогера Юрия Дудя* за неуказание им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в инстанции. "Дудь Юрий Александрович* признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в суде. Ранее суд неоднократно привлекал Дудя* к ответственности за аналогичные нарушения. Назначенные штрафы блогер обжаловал. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Суд оштрафовал Дудя* за неуказание маркировки иноагента

Суд оштрафовал Дудя на 45 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента

© интернет-канал вДудьЮрий Дудь* во время интервью
Юрий Дудь* во время интервью - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© интернет-канал вДудь
Юрий Дудь* во время интервью. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей признанного иностранным агентом блогера Юрия Дудя* за неуказание им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Дудь Юрий Александрович* признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в суде.
Ранее суд неоднократно привлекал Дудя* к ответственности за аналогичные нарушения. Назначенные штрафы блогер обжаловал.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Мария Певчих* - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Суд оштрафовал Марию Певчих* за отсутствие плашки иноагента
Вчера, 17:14
 
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