https://ria.ru/20250421/sud-2012530043.html

Суд назначил дату прений по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

Суд назначил дату прений по делу о попытке отравления летчиков в Армавире - РИА Новости, 21.04.2025

Суд назначил дату прений по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 29 апреля прения по делу о попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:10:00+03:00

2025-04-21T15:10:00+03:00

2025-04-21T15:10:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 29 апреля прения по делу о попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире, сообщил РИА Новости представитель суда. Дело слушается в Южном окружном военном суде с января 2025 года в закрытом режиме. На скамье подсудимых - уроженец Мелитополя Егор Семенов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена") и пунктом "а" части 3 статьи 205 ("Террористический акт") УК РФ. В понедельник состоялось очередное заседание по делу. "На 29 апреля 14.00 назначены прения по делу", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил. Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт, которые он отравил. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан "Царская Охота". Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что они отравлены. Свою вину в суде Семенов признал в полном объеме.

https://ria.ru/20250113/otravlenie-1993442656.html

https://ria.ru/20250114/arest-1993594843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, армавир, россия, ростов-на-дону