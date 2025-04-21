Суд продлил домашний арест гендиректору и владельцу шахты "Инская"
Фигурантам дела о невыплатах зарплат в шахте "Инская" продлили домашний арест
© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramЦентральный районный суд Кемерово арестовал гендиректора шахты "Инская", где перед горянками образовались многомиллионные долги по зарплате
Центральный районный суд Кемерово арестовал гендиректора шахты "Инская", где перед горянками образовались многомиллионные долги по зарплате. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово продлил домашний арест генеральному директору шахты "Инская" Денису Немыкину и владельцу предприятия Юрию Байченко, обвиняемых в многомиллионных невыплатах горнякам, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Центральный райсуд Кемерово 18 марта смягчил фигурантам меру пресечения, выпустив их из СИЗО под домашний арест на срок до 21 апреля.
"Продлили домашний арест. Немыкину арест продлили до 21 июля, Байченко - до 19 июля", – сообщили в пресс-центре.
В ноябре суд арестовал Немыкина, задержанного по обвинению в невыплате зарплаты горнякам. Байченко был арестован по обвинению в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями.
По данным СУСК России по Кемеровской области, владелец и гендиректор шахты с ноября 2023 по июль 2024 года не выплатили зарплату 382 работникам организации, перед которыми образовалась задолженность на сумму свыше 65 миллионов рублей. В этот же период они поставляли уголь контрагенту по заниженной стоимости, что повлекло причинение ущерба организации на сумму более 54 миллионов рублей и, как следствие, невозможность осуществления текущих платежей, в том числе налоговых.
В декабре 2024 года губернатор Кузбасса Илья Середюк заявлял, что долги по зарплате за шесть месяцев образовались уже более чем перед 400 горняками шахты.