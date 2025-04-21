https://ria.ru/20250421/sud-2012443827.html

Суд признал Google виновным в разглашении данных участников СВО

Суд признал Google виновным в разглашении данных участников СВО - РИА Новости, 21.04.2025

Суд признал Google виновным в разглашении данных участников СВО

Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении данных военнослужащих — участников специальной военной операции, следует из... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:29:00+03:00

2025-04-21T08:29:00+03:00

2025-04-21T10:37:00+03:00

россия

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google

происшествия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении данных военнослужащих — участников специальной военной операции, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Поводом для штрафа стали несколько роликов, опубликованных на YouTube. В одном из них фигурируют "сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, привлекаемого к проведению специальной операции". Другой ролик разглашал имена и анкетные данные погибших в ходе спецоперации. В третьем обнаружили запрещенную информацию о способах сдачи в плен. За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной, — о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.В середине февраля стало известно, что сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона рублей. Суд обязал корпорацию восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Всего было рассмотрено порядка 20 исков от "Звезды", Первого канала, ВГТРК, "Парламентского телевидения", "Москвы Медиа", "ТВ-Центра", НТВ и других. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, сумма неустойки растет в геометрической прогрессии.

https://ria.ru/20250411/google-2010784031.html

https://ria.ru/20241101/google-1981440916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, youtube, google, происшествия