Суд признал Google виновным в разглашении данных участников СВО
Таганский суд признал Google виновным в разглашении данных погибших военных
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении данных военнослужащих — участников специальной военной операции, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Поводом для штрафа стали несколько роликов, опубликованных на YouTube. В одном из них фигурируют "сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, привлекаемого к проведению специальной операции".
Другой ролик разглашал имена и анкетные данные погибших в ходе спецоперации. В третьем обнаружили запрещенную информацию о способах сдачи в плен.
За последнее время Google назначили несколько штрафов за распространение информации, признанной судом запрещенной, — о дистанционной покупке алкоголя, о вовлечении подростков в преступную деятельность, о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и так далее.
В середине февраля стало известно, что сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона рублей. Суд обязал корпорацию восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Всего было рассмотрено порядка 20 исков от "Звезды", Первого канала, ВГТРК, "Парламентского телевидения", "Москвы Медиа", "ТВ-Центра", НТВ и других. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, сумма неустойки растет в геометрической прогрессии.
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1 ноября 2024, 22:15