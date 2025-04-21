В Ставрополе 15 членов преступной группы осудили за взятки
В Ставрополе 15 членов преступной группы получили до 18 лет колонии за взятки
© Иллюстрация РИА НовостиКоррупция
© Иллюстрация РИА Новости
Коррупция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Суд в Ставрополе приговорил к срокам до 18 лет колонии 15 участников преступной группы, которые годами получали взятки в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 15 участников преступного сообщества, работавших и обучавшихся в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России", - говорится в сообщении.
Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры по делу о взятке
11 апреля, 20:26
Уточняется, что в зависимости от роли и степени участия Сергей Крапивин, Андрей Власов, Данил Гуров, Алим Отаров, Иван Мармута, Сергей Рожков, Людмила Медведицкова, Евгений Апряткин, Александр Власенко, Александр Леонов, Ирина Клушина, Николай Куксов, Иван Батраков, Алексей Фролов и Евгений Витенко были признаны виновными по чч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств).
Как было установлено в суде, замначальника факультета заочного обучения Крапивин в 2015 году создал и возглавил организованное преступное сообщество из числа заведующих кафедрами и слушателей. Все они систематически получали взятки от студентов за гарантированный допуск к промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обеспечение их успешной сдачи независимо от показанных в период экзаменов знаний. За несколько лет существования преступного сообщества его участники получили свыше 5,8 миллиона рублей.
Кроме того, Апряткин незаконно приобрел и хранил по месту жительства боевые патроны и взрывное устройство, отмечается в релизе
"Всем подсудимым в соответствии с позицией государственного обвинения назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 лет 9 месяцев до 18 лет, со штрафом от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, с лишением специальных званий и запретом на осуществление отдельных видов деятельности. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов", - говорится в сообщении.
Двум ивановским чиновникам грозит до 15 лет по делу о взятке
15 апреля, 15:46