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В Ставрополе 15 членов преступной группы осудили за взятки - РИА Новости, 21.04.2025
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14:02 21.04.2025 (обновлено: 14:10 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/stavropol-2012513937.html
В Ставрополе 15 членов преступной группы осудили за взятки
В Ставрополе 15 членов преступной группы осудили за взятки - РИА Новости, 21.04.2025
В Ставрополе 15 членов преступной группы осудили за взятки
Суд в Ставрополе приговорил к срокам до 18 лет колонии 15 участников преступной группы, которые годами получали взятки в Ставропольском филиале Краснодарского... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:02:00+03:00
2025-04-21T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Суд в Ставрополе приговорил к срокам до 18 лет колонии 15 участников преступной группы, которые годами получали взятки в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 15 участников преступного сообщества, работавших и обучавшихся в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зависимости от роли и степени участия Сергей Крапивин, Андрей Власов, Данил Гуров, Алим Отаров, Иван Мармута, Сергей Рожков, Людмила Медведицкова, Евгений Апряткин, Александр Власенко, Александр Леонов, Ирина Клушина, Николай Куксов, Иван Батраков, Алексей Фролов и Евгений Витенко были признаны виновными по чч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств). Как было установлено в суде, замначальника факультета заочного обучения Крапивин в 2015 году создал и возглавил организованное преступное сообщество из числа заведующих кафедрами и слушателей. Все они систематически получали взятки от студентов за гарантированный допуск к промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обеспечение их успешной сдачи независимо от показанных в период экзаменов знаний. За несколько лет существования преступного сообщества его участники получили свыше 5,8 миллиона рублей. Кроме того, Апряткин незаконно приобрел и хранил по месту жительства боевые патроны и взрывное устройство, отмечается в релизе "Всем подсудимым в соответствии с позицией государственного обвинения назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 лет 9 месяцев до 18 лет, со штрафом от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, с лишением специальных званий и запретом на осуществление отдельных видов деятельности. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html
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происшествия, справки, россия, ставрополь, александр леонов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Справки, Россия, Ставрополь, Александр Леонов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ставрополе 15 членов преступной группы осудили за взятки

В Ставрополе 15 членов преступной группы получили до 18 лет колонии за взятки

© Иллюстрация РИА НовостиКоррупция
Коррупция - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Суд в Ставрополе приговорил к срокам до 18 лет колонии 15 участников преступной группы, которые годами получали взятки в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 15 участников преступного сообщества, работавших и обучавшихся в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России", - говорится в сообщении.
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11 апреля, 20:26
Уточняется, что в зависимости от роли и степени участия Сергей Крапивин, Андрей Власов, Данил Гуров, Алим Отаров, Иван Мармута, Сергей Рожков, Людмила Медведицкова, Евгений Апряткин, Александр Власенко, Александр Леонов, Ирина Клушина, Николай Куксов, Иван Батраков, Алексей Фролов и Евгений Витенко были признаны виновными по чч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств).
Как было установлено в суде, замначальника факультета заочного обучения Крапивин в 2015 году создал и возглавил организованное преступное сообщество из числа заведующих кафедрами и слушателей. Все они систематически получали взятки от студентов за гарантированный допуск к промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обеспечение их успешной сдачи независимо от показанных в период экзаменов знаний. За несколько лет существования преступного сообщества его участники получили свыше 5,8 миллиона рублей.
Кроме того, Апряткин незаконно приобрел и хранил по месту жительства боевые патроны и взрывное устройство, отмечается в релизе
"Всем подсудимым в соответствии с позицией государственного обвинения назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 лет 9 месяцев до 18 лет, со штрафом от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, с лишением специальных званий и запретом на осуществление отдельных видов деятельности. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСправкиРоссияСтавропольАлександр ЛеоновМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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