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В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС
В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.04.2025
В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС
США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T04:16:00+03:00
2025-04-21T04:16:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную", — говорится в материале.По данным издания, в случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
https://ria.ru/20250418/zaes-2012012487.html
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в мире, сша, украина, запорожская аэс, запорожье
В мире, США, Украина, Запорожская АЭС, Запорожье
В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС
WSJ: США предложили организовать нейтральную территорию вокруг Запорожской АЭС