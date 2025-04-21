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В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.04.2025
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04:16 21.04.2025 (обновлено: 04:35 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/stantsiya-2012435079.html
В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС
В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.04.2025
В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС
США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T04:16:00+03:00
2025-04-21T04:35:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную", — говорится в материале.По данным издания, в случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
https://ria.ru/20250418/zaes-2012012487.html
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в мире, сша, украина, запорожская аэс, запорожье
В мире, США, Украина, Запорожская АЭС, Запорожье
В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС

WSJ: США предложили организовать нейтральную территорию вокруг Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную", — говорится в материале.
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По данным издания, в случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
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