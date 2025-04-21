https://ria.ru/20250421/stantsiya-2012435079.html

В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС

В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.04.2025

В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС

США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T04:16:00+03:00

2025-04-21T04:16:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную", — говорится в материале.По данным издания, в случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

https://ria.ru/20250418/zaes-2012012487.html

https://ria.ru/20250326/zaes-2007337839.html

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