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"Масштабно ударим". В США сделали заявление об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 21.04.2025
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16:48 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ssha-2012555677.html
"Масштабно ударим". В США сделали заявление об отношениях России и Ирана
"Масштабно ударим". В США сделали заявление об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 21.04.2025
"Масштабно ударим". В США сделали заявление об отношениях России и Ирана
Россия не оставит безответным масштабный удар США по Ирану, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:48:00+03:00
2025-04-21T16:48:00+03:00
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иран
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия не оставит безответным масштабный удар США по Ирану, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Иран стратегически важен для России. Именно поэтому Москва не будет стоять в стороне и ничего не делать, если мы масштабно ударим по Ирану", — предупредил Макгрегор.В понедельник Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
https://ria.ru/20250421/krym-2012534904.html
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в мире, иран, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, министерство обороны сша, али хаменеи
В мире, Иран, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Министерство обороны США, Али Хаменеи
"Масштабно ударим". В США сделали заявление об отношениях России и Ирана

Макгрегор: Россия не оставит безответным масштабный удар США по Ирану

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия не оставит безответным масштабный удар США по Ирану, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«
"Иран стратегически важен для России. Именно поэтому Москва не будет стоять в стороне и ничего не делать, если мы масштабно ударим по Ирану", — предупредил Макгрегор.
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Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
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В миреИранРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинМинистерство обороны СШААли Хаменеи
 
 
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