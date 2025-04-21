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"Масштабно ударим". В США сделали заявление об отношениях России и Ирана
"Масштабно ударим". В США сделали заявление об отношениях России и Ирана - РИА Новости, 21.04.2025
"Масштабно ударим". В США сделали заявление об отношениях России и Ирана
Россия не оставит безответным масштабный удар США по Ирану, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:48:00+03:00
2025-04-21T16:48:00+03:00
2025-04-21T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия не оставит безответным масштабный удар США по Ирану, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Иран стратегически важен для России. Именно поэтому Москва не будет стоять в стороне и ничего не делать, если мы масштабно ударим по Ирану", — предупредил Макгрегор.В понедельник Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
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в мире, иран, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, министерство обороны сша, али хаменеи
В мире, Иран, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Министерство обороны США, Али Хаменеи
"Масштабно ударим". В США сделали заявление об отношениях России и Ирана
Макгрегор: Россия не оставит безответным масштабный удар США по Ирану