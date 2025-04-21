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"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России - РИА Новости, 21.04.2025
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15:03 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ssha-2012528490.html
"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России
"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России - РИА Новости, 21.04.2025
"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России
США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 21.04.2025
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россия
сша
украина
дональд трамп
в мире
арктика
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине, пишет Responsible Statecraft."США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине", — говорится в материале.Обозреватель считает, что страны могли бы взаимодействовать в этом регионе. Автор публикации также отметил, что Россия владеет самым крупным ледокольным флотом, в то время как и у США, и у их союзников нет даже атомных ледоколов.Накануне американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что надеется на заключение сделки Москвой и Киевом на этой неделе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250421/wsj-2012456116.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, в мире, арктика
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, В мире, Арктика
"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России

RS: США могут предложить России инвестиции за сотрудничество по Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине, пишет Responsible Statecraft.
«
"США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине", — говорится в материале.
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Обозреватель считает, что страны могли бы взаимодействовать в этом регионе. Автор публикации также отметил, что Россия владеет самым крупным ледокольным флотом, в то время как и у США, и у их союзников нет даже атомных ледоколов.
Накануне американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что надеется на заключение сделки Москвой и Киевом на этой неделе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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