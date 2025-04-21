https://ria.ru/20250421/ssha-2012528490.html
"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России
"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России - РИА Новости, 21.04.2025
"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России
США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:03:00+03:00
2025-04-21T15:03:00+03:00
2025-04-21T15:03:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
в мире
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20abfa39a10fa62801b23e9a4710edf7.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине, пишет Responsible Statecraft."США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине", — говорится в материале.Обозреватель считает, что страны могли бы взаимодействовать в этом регионе. Автор публикации также отметил, что Россия владеет самым крупным ледокольным флотом, в то время как и у США, и у их союзников нет даже атомных ледоколов.Накануне американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что надеется на заключение сделки Москвой и Киевом на этой неделе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250421/wsj-2012456116.html
https://ria.ru/20250421/pistorius-2012445285.html
россия
сша
украина
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024196_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_0cdbc93ba5c220fd28a68f2393b997dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дональд трамп, в мире, арктика
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, В мире, Арктика
"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России
RS: США могут предложить России инвестиции за сотрудничество по Украине