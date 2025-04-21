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"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России

"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России - РИА Новости, 21.04.2025

"Если будет сотрудничать". СМИ рассказали, что США могут предложить России

США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в арктическом регионе за сотрудничество по Украине, пишет Responsible Statecraft."США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине", — говорится в материале.Обозреватель считает, что страны могли бы взаимодействовать в этом регионе. Автор публикации также отметил, что Россия владеет самым крупным ледокольным флотом, в то время как и у США, и у их союзников нет даже атомных ледоколов.Накануне американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что надеется на заключение сделки Москвой и Киевом на этой неделе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия

сша

украина

арктика

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россия, сша, украина, дональд трамп, в мире, арктика