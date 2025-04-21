https://ria.ru/20250421/ssha-2012513269.html

Hurriyet: США могут попросить Турцию сохранить нейтралитет в Сирии

Hurriyet: США могут попросить Турцию сохранить нейтралитет в Сирии - РИА Новости, 21.04.2025

Hurriyet: США могут попросить Турцию сохранить нейтралитет в Сирии

США могут попросить Турцию не препятствовать использованию воздушного пространства Сирии в случае конфликта с Ираном и сохранить нейтралитет, сообщила газета... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:00:00+03:00

2025-04-21T14:00:00+03:00

2025-04-21T14:00:00+03:00

в мире

иран

сша

турция

дональд трамп

стив уиткофф

аббас аракчи

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg

АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. США могут попросить Турцию не препятствовать использованию воздушного пространства Сирии в случае конфликта с Ираном и сохранить нейтралитет, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Если переговоры между США и Ираном не закончатся успешно, то Иран станет одним из пунктов повестки дня встречи (президентов Турции и США Тайипа - ред.) Эрдогана и (Дональда) Трампа. Эрдоган, конечно же, выступает против нападения Израиля на Иран. Он считает это опасным для нашего региона. Но Турцию могут попросить сохранить нейтралитет в этой войне и не препятствовать использованию воздушного пространства Сирии", - пишет издание. Издание отмечает, что Трамп может посетить Турцию в рамках ближневосточного турне в мае. "Есть вероятность, что Трамп приедет в Турцию после посещения Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Если нет, то визит президента Эрдогана в США запланирован на июнь", - уточнила газета. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250419/iran-2012297894.html

https://ria.ru/20250323/iran-2006798142.html

https://ria.ru/20250420/turtsija-2012371095.html

иран

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, турция, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024