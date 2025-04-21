Hurriyet: США могут попросить Турцию сохранить нейтралитет в Сирии
Hurriyet: США могут попросить Турцию сохранить нейтралитет в конфликте с Ираном
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. США могут попросить Турцию не препятствовать использованию воздушного пространства Сирии в случае конфликта с Ираном и сохранить нейтралитет, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"Если переговоры между США и Ираном не закончатся успешно, то Иран станет одним из пунктов повестки дня встречи (президентов Турции и США Тайипа - ред.) Эрдогана и (Дональда) Трампа. Эрдоган, конечно же, выступает против нападения Израиля на Иран. Он считает это опасным для нашего региона. Но Турцию могут попросить сохранить нейтралитет в этой войне и не препятствовать использованию воздушного пространства Сирии", - пишет издание.
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Издание отмечает, что Трамп может посетить Турцию в рамках ближневосточного турне в мае. "Есть вероятность, что Трамп приедет в Турцию после посещения Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Если нет, то визит президента Эрдогана в США запланирован на июнь", - уточнила газета.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.