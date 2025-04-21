https://ria.ru/20250421/ssha-2012445441.html
AP сообщило об опасности беспилотников для пассажирских самолетов в США
AP сообщило об опасности беспилотников для пассажирских самолетов в США - РИА Новости, 21.04.2025
AP сообщило об опасности беспилотников для пассажирских самолетов в США
Дроны представляют все большую опасность для пассажирских самолетов рядом с наиболее загруженными аэропортами США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:51:00+03:00
2025-04-21T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дроны представляют все большую опасность для пассажирских самолетов рядом с наиболее загруженными аэропортами США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, проанализировавшее базу данных по авиационной безопасности. По данным агентства, первые сообщения об опасных сближениях авиалайнеров с БПЛА были зарегистрированы в стране в 2014 году, а уже в следующем году число таких инцидентов резко возросло. Анализ данных показал, что за последнее десятилетие 51% всех случаев опасных сближений приходились на БПЛА (122 случая из 240). "В прошлом году на долю БПЛА пришлось почти две трети сообщений об инцидентах с опасным сближением с коммерческими пассажирскими самолетами, которые совершали взлет и посадку в 30 самых загруженных аэропортах страны. Это самый высокий процент подобных опасных сближений с 2020 года", - говорится в материале агентства. Отмечается, что рост угрозы со стороны БПЛА вызван ростом популярности квадроптеров и самолетов с дистанционным управлением среди граждан. Так, по оценкам Федерального управления гражданской авиации (FAA), американцы эксплуатируют более миллиона БПЛА в коммерческих и развлекательных целях. При этом, по словам экспертов, риск опасного сближения наиболее высок вблизи аэропортов, поскольку именно там пересекаются траектории полетов БПЛА и авиалайнеров.
https://ria.ru/20250330/ssha-2008198721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
AP сообщило об опасности беспилотников для пассажирских самолетов в США
AP: дроны представляют все большую опасность для самолетов в США
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Дроны представляют все большую опасность для пассажирских самолетов рядом с наиболее загруженными аэропортами США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
, проанализировавшее базу данных по авиационной безопасности.
По данным агентства, первые сообщения об опасных сближениях авиалайнеров с БПЛА были зарегистрированы в стране в 2014 году, а уже в следующем году число таких инцидентов резко возросло. Анализ данных показал, что за последнее десятилетие 51% всех случаев опасных сближений приходились на БПЛА (122 случая из 240).
"В прошлом году на долю БПЛА пришлось почти две трети сообщений об инцидентах с опасным сближением с коммерческими пассажирскими самолетами, которые совершали взлет и посадку в 30 самых загруженных аэропортах страны. Это самый высокий процент подобных опасных сближений с 2020 года", - говорится в материале агентства.
Отмечается, что рост угрозы со стороны БПЛА вызван ростом популярности квадроптеров и самолетов с дистанционным управлением среди граждан. Так, по оценкам Федерального управления гражданской авиации (FAA), американцы эксплуатируют более миллиона БПЛА в коммерческих и развлекательных целях.
При этом, по словам экспертов, риск опасного сближения наиболее высок вблизи аэропортов, поскольку именно там пересекаются траектории полетов БПЛА и авиалайнеров.