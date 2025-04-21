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СМИ: сотрудникам службы США из-за ошибки дали доступ к закрытым файлам - РИА Новости, 21.04.2025
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СМИ: сотрудникам службы США из-за ошибки дали доступ к закрытым файлам
СМИ: сотрудникам службы США из-за ошибки дали доступ к закрытым файлам - РИА Новости, 21.04.2025
СМИ: сотрудникам службы США из-за ошибки дали доступ к закрытым файлам
Сотрудники управления общих служб США (GSA) по неосторожности предоставили доступ к папке Google Drive, содержащей потенциально конфиденциальные документы, в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T02:43:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники управления общих служб США (GSA) по неосторожности предоставили доступ к папке Google Drive, содержащей потенциально конфиденциальные документы, в том числе поэтажные планы Белого дома, всему персоналу ведомства, насчитывающему более 11 тысяч человек, пишет газета Washington Post. Washington Post отмечает, что первый случай с предоставлением доступа к документам произошел в 2021 году, когда сотрудник управления без умысла изменил настройки общего доступа к файлу с планировкой восточного крыла Белого дома. Помимо поэтажных планов, другие документы содержали информацию о планируемой взрывозащитной двери для центра для посетителей Белого дома, а также данные о банковском счете поставщика, помогавшего в проведении пресс-конференции президента США Дональда Трампа. По информации издания, сотрудники могли не только просматривать, но и редактировать содержимое по меньшей мере 10 из 15 файлов. "Сотрудники по невнимательности поделились папкой Google Drive, содержавшей конфиденциальные документы, со всем персоналом GSA, который насчитывает более 11,2 тысячи человек", - говорится в материале издания. По данным газеты, IT-специалисты на прошлой неделе определили владельцев файлов, а доступ к документам был ограничен.
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, google
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Google
СМИ: сотрудникам службы США из-за ошибки дали доступ к закрытым файлам

WP: сотрудникам GSA из-за ошибки дали доступ к закрытым файлам

© AP Photo / Jose Luis MaganaЖурналисты у здания Белого дома в Вашингтоне
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники управления общих служб США (GSA) по неосторожности предоставили доступ к папке Google Drive, содержащей потенциально конфиденциальные документы, в том числе поэтажные планы Белого дома, всему персоналу ведомства, насчитывающему более 11 тысяч человек, пишет газета Washington Post.
Washington Post отмечает, что первый случай с предоставлением доступа к документам произошел в 2021 году, когда сотрудник управления без умысла изменил настройки общего доступа к файлу с планировкой восточного крыла Белого дома. Помимо поэтажных планов, другие документы содержали информацию о планируемой взрывозащитной двери для центра для посетителей Белого дома, а также данные о банковском счете поставщика, помогавшего в проведении пресс-конференции президента США Дональда Трампа. По информации издания, сотрудники могли не только просматривать, но и редактировать содержимое по меньшей мере 10 из 15 файлов.
"Сотрудники по невнимательности поделились папкой Google Drive, содержавшей конфиденциальные документы, со всем персоналом GSA, который насчитывает более 11,2 тысячи человек", - говорится в материале издания.
По данным газеты, IT-специалисты на прошлой неделе определили владельцев файлов, а доступ к документам был ограничен.
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