https://ria.ru/20250421/ssha-2012432943.html

СМИ: сотрудникам службы США из-за ошибки дали доступ к закрытым файлам

СМИ: сотрудникам службы США из-за ошибки дали доступ к закрытым файлам - РИА Новости, 21.04.2025

СМИ: сотрудникам службы США из-за ошибки дали доступ к закрытым файлам

Сотрудники управления общих служб США (GSA) по неосторожности предоставили доступ к папке Google Drive, содержащей потенциально конфиденциальные документы, в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T02:43:00+03:00

2025-04-21T02:43:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники управления общих служб США (GSA) по неосторожности предоставили доступ к папке Google Drive, содержащей потенциально конфиденциальные документы, в том числе поэтажные планы Белого дома, всему персоналу ведомства, насчитывающему более 11 тысяч человек, пишет газета Washington Post. Washington Post отмечает, что первый случай с предоставлением доступа к документам произошел в 2021 году, когда сотрудник управления без умысла изменил настройки общего доступа к файлу с планировкой восточного крыла Белого дома. Помимо поэтажных планов, другие документы содержали информацию о планируемой взрывозащитной двери для центра для посетителей Белого дома, а также данные о банковском счете поставщика, помогавшего в проведении пресс-конференции президента США Дональда Трампа. По информации издания, сотрудники могли не только просматривать, но и редактировать содержимое по меньшей мере 10 из 15 файлов. "Сотрудники по невнимательности поделились папкой Google Drive, содержавшей конфиденциальные документы, со всем персоналом GSA, который насчитывает более 11,2 тысячи человек", - говорится в материале издания. По данным газеты, IT-специалисты на прошлой неделе определили владельцев файлов, а доступ к документам был ограничен.

https://ria.ru/20250401/doge-2008631873.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, google