Рейтинг@Mail.ru
Патрушев назвал примеры сотрудничества России и США - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/sotrudnichestvo-2012582328.html
Патрушев назвал примеры сотрудничества России и США
Патрушев назвал примеры сотрудничества России и США - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев назвал примеры сотрудничества России и США
Ряд эпизодов из истории сотрудничества России и США можно было бы даже увековечить, полагает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:10:00+03:00
2025-04-21T18:10:00+03:00
россия
сша
российская империя
николай патрушев
авраам линкольн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193859_0:141:3078:1872_1920x0_80_0_0_c529abda948b9a503187aca01fff4261.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ряд эпизодов из истории сотрудничества России и США можно было бы даже увековечить, полагает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Арктические конвои, ленд-лиз – все это прекрасные примеры того, как Россия и США умеют сотрудничать, несмотря на разногласия. Но можно вспомнить и менее известные примеры. На мой взгляд, великолепной, однако незаслуженно забытой, страницей российско-американской истории является Североамериканская экспедиция российского флота 1863 года. Это ведь был критический момент истории США – страна была погружена в хаос Гражданской войны, имелась реальная угроза ее территориального распада, а британцы и французы вынашивали планы интервенции на американский континент", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту". И именно Российская империя приняла решение поддержать Вашингтон и легитимное правительство Авраама Линкольна, направив к обеим побережьям США две мощные эскадры, напомнил Патрушев. "Этот шаг был встречен с огромным воодушевлением и американской элитой, и простыми гражданами, ведь Россия оказалась чуть ли не единственной из великих держав, которая поддержала Америку в этот тяжелейший момент. Русских моряков принимали в Белом доме, устраивали парады в их честь, а американский морской министр в своем дневнике записал "Господи, благослови русских", - отметил Патрушев. "Думаю, подобные эпизоды совместной истории сегодня нужно заново вспомнить, изучить и даже подумать об их увековечивании", - резюмировал он.
https://ria.ru/20250421/arktika-2012581944.html
https://ria.ru/20250421/patrushev-2012581781.html
россия
сша
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193859_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7e6d204e1c799eaec4fbb49a9d844d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, российская империя, николай патрушев, авраам линкольн
Россия, США, Российская империя, Николай Патрушев, Авраам Линкольн
Патрушев назвал примеры сотрудничества России и США

Патрушев: ряд эпизодов из истории сотрудничества России и США можно увековечить

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ряд эпизодов из истории сотрудничества России и США можно было бы даже увековечить, полагает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«
"Арктические конвои, ленд-лиз – все это прекрасные примеры того, как Россия и США умеют сотрудничать, несмотря на разногласия. Но можно вспомнить и менее известные примеры. На мой взгляд, великолепной, однако незаслуженно забытой, страницей российско-американской истории является Североамериканская экспедиция российского флота 1863 года. Это ведь был критический момент истории США – страна была погружена в хаос Гражданской войны, имелась реальная угроза ее территориального распада, а британцы и французы вынашивали планы интервенции на американский континент", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Патрушев высказался о конкуренции России и США в Арктике
Вчера, 18:06
И именно Российская империя приняла решение поддержать Вашингтон и легитимное правительство Авраама Линкольна, направив к обеим побережьям США две мощные эскадры, напомнил Патрушев.
«
"Этот шаг был встречен с огромным воодушевлением и американской элитой, и простыми гражданами, ведь Россия оказалась чуть ли не единственной из великих держав, которая поддержала Америку в этот тяжелейший момент. Русских моряков принимали в Белом доме, устраивали парады в их честь, а американский морской министр в своем дневнике записал "Господи, благослови русских", - отметил Патрушев. "Думаю, подобные эпизоды совместной истории сегодня нужно заново вспомнить, изучить и даже подумать об их увековечивании", - резюмировал он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Патрушев не исключил интереса США к совместному решению задач в Арктике
Вчера, 18:06
 
РоссияСШАРоссийская империяНиколай ПатрушевАвраам Линкольн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала