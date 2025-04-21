Патрушев назвал примеры сотрудничества России и США
Патрушев: ряд эпизодов из истории сотрудничества России и США можно увековечить
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ряд эпизодов из истории сотрудничества России и США можно было бы даже увековечить, полагает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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"Арктические конвои, ленд-лиз – все это прекрасные примеры того, как Россия и США умеют сотрудничать, несмотря на разногласия. Но можно вспомнить и менее известные примеры. На мой взгляд, великолепной, однако незаслуженно забытой, страницей российско-американской истории является Североамериканская экспедиция российского флота 1863 года. Это ведь был критический момент истории США – страна была погружена в хаос Гражданской войны, имелась реальная угроза ее территориального распада, а британцы и французы вынашивали планы интервенции на американский континент", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
И именно Российская империя приняла решение поддержать Вашингтон и легитимное правительство Авраама Линкольна, направив к обеим побережьям США две мощные эскадры, напомнил Патрушев.
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"Этот шаг был встречен с огромным воодушевлением и американской элитой, и простыми гражданами, ведь Россия оказалась чуть ли не единственной из великих держав, которая поддержала Америку в этот тяжелейший момент. Русских моряков принимали в Белом доме, устраивали парады в их честь, а американский морской министр в своем дневнике записал "Господи, благослови русских", - отметил Патрушев. "Думаю, подобные эпизоды совместной истории сегодня нужно заново вспомнить, изучить и даже подумать об их увековечивании", - резюмировал он.