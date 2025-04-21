https://ria.ru/20250421/snils-2012437473.html

СНИЛС и ИНН не должны присваивать обязательно, считают в РПЦ

СНИЛС и ИНН не должны присваивать обязательно, считают в РПЦ - РИА Новости, 21.04.2025

СНИЛС и ИНН не должны присваивать обязательно, считают в РПЦ

Присвоение ИНН и СНИЛС не должно носить обязательного характера, рассказал РИА Новости врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ)... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T06:13:00+03:00

2025-04-21T06:13:00+03:00

2025-04-21T06:13:00+03:00

религия

греция

афон (полуостров)

михаил потокин (протоиерей)

русская православная церковь

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Присвоение ИНН и СНИЛС не должно носить обязательного характера, рассказал РИА Новости врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин, комментируя письмо афонских монахов властям об индивидуальных номерах. Афонские монахи направили письмо властям Греции по поводу обязательного присвоения персональных номеров всем гражданам, сообщило ранее агентство церковных новостей Romfea. В своем письме Священный Кинот монастырей Афона подчеркивает, что, поскольку Европейская директива не предусматривает такого обязательства, рассмотреть возможность не обязательной, а добровольной выдачи личного номера. "Священным синодом Русской православной церкви было принято решение, как относиться к государственному учёту - ИНН, СНИЛС и прочим номерам. Первое: это не несёт в себе чего-то духовного отрицательного. Второе: вызывает беспокойство чрезмерный контроль государства над личностью. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что государству необходима какая-то учетная политика, а с другой стороны, считаем, что не должно быть обязательным для человека присвоением этих номеров", - сказал Потокин, Протоиерей отметил, что личная жизнь человека, его расходы, его местопребывание, его действия "должны контролироваться лично им, а не кем-то со стороны". "У кого в руках находится информация про нас? Если у государства, слава Богу, хорошо. А если у злоумышленников будет информация про ваши все банковские операции, счета, они вас просто обворуют, как это сейчас и бывает. Сбор информации требует очень бережного отношения к ней, должно быть ответственное отношение к личным данным человека ", - подчеркнул протоиерей.

https://ria.ru/20250419/ikony-2012226770.html

https://ria.ru/20250420/patriarkh-2012408345.html

греция

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греция, афон (полуостров), михаил потокин (протоиерей), русская православная церковь