СМИ назвали возможную причину смерти папы римского Франциска
Corriere della Sera: причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт
© Getty Images / Vatican PoolПапа римский Франциск
© Getty Images / Vatican Pool
Папа римский Франциск. Архивное фото
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РИМ, 21 апр — РИА Новости. Возможной причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, пишут газеты Corriere della Sera и Repubblica со ссылкой на источники.
"Причиной смерти папы Франциска, предположительно, стал инсульт. В ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти", — говорится в сообщении Corriere.
Repubblica, в свою очередь, пишет, что если причиной кончины папы стало кровоизлияние, то в ней не усматривается связь с дыхательными проблемами, от которых понтифик страдал долгое время.
Издание приводит цитату врачей, которые следили за Франциском в период его недавней госпитализации из-за пневмонии. По их словам, папа ушел из жизни спокойно.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой. Он также дал несколько аудиенций, в частности, в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу — вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.