https://ria.ru/20250421/smert-2012519688.html

СМИ назвали возможную причину смерти папы римского Франциска

СМИ назвали возможную причину смерти папы римского Франциска - РИА Новости, 21.04.2025

СМИ назвали возможную причину смерти папы римского Франциска

Возможной причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, пишут газеты Corriere della Sera и Repubblica со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:23:00+03:00

2025-04-21T14:23:00+03:00

2025-04-21T22:29:00+03:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

ватикан

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РИМ, 21 апр — РИА Новости. Возможной причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, пишут газеты Corriere della Sera и Repubblica со ссылкой на источники."Причиной смерти папы Франциска, предположительно, стал инсульт. В ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти", — говорится в сообщении Corriere.Repubblica, в свою очередь, пишет, что если причиной кончины папы стало кровоизлияние, то в ней не усматривается связь с дыхательными проблемами, от которых понтифик страдал долгое время.Издание приводит цитату врачей, которые следили за Франциском в период его недавней госпитализации из-за пневмонии. По их словам, папа ушел из жизни спокойно.Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой. Он также дал несколько аудиенций, в частности, в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу — вице-президента США Джей Ди Вэнса.Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.

https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857554262.html

https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012522100.html

https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html

ватикан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, ватикан