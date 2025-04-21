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СМИ назвали возможную причину смерти папы римского Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
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Религия
 
14:23 21.04.2025 (обновлено: 22:29 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/smert-2012519688.html
СМИ назвали возможную причину смерти папы римского Франциска
СМИ назвали возможную причину смерти папы римского Франциска - РИА Новости, 21.04.2025
СМИ назвали возможную причину смерти папы римского Франциска
Возможной причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, пишут газеты Corriere della Sera и Repubblica со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:23:00+03:00
2025-04-21T22:29:00+03:00
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
ватикан
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РИМ, 21 апр — РИА Новости. Возможной причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, пишут газеты Corriere della Sera и Repubblica со ссылкой на источники."Причиной смерти папы Франциска, предположительно, стал инсульт. В ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти", — говорится в сообщении Corriere.Repubblica, в свою очередь, пишет, что если причиной кончины папы стало кровоизлияние, то в ней не усматривается связь с дыхательными проблемами, от которых понтифик страдал долгое время.Издание приводит цитату врачей, которые следили за Франциском в период его недавней госпитализации из-за пневмонии. По их словам, папа ушел из жизни спокойно.Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой. Он также дал несколько аудиенций, в частности, в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу — вице-президента США Джей Ди Вэнса.Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857554262.html
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франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, ватикан
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, Ватикан
СМИ назвали возможную причину смерти папы римского Франциска

Corriere della Sera: причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт

© Getty Images / Vatican PoolПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / Vatican Pool
Папа римский Франциск. Архивное фото
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РИМ, 21 апр — РИА Новости. Возможной причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, пишут газеты Corriere della Sera и Repubblica со ссылкой на источники.
"Причиной смерти папы Франциска, предположительно, стал инсульт. В ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти", — говорится в сообщении Corriere.
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Repubblica, в свою очередь, пишет, что если причиной кончины папы стало кровоизлияние, то в ней не усматривается связь с дыхательными проблемами, от которых понтифик страдал долгое время.
Издание приводит цитату врачей, которые следили за Франциском в период его недавней госпитализации из-за пневмонии. По их словам, папа ушел из жизни спокойно.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.
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Выписали понтифика 23 марта, с тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой. Он также дал несколько аудиенций, в частности, в начале апреля принял британского короля Карла III, а в Страстную субботу — вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Аргентинец Хорхе Марио Бергольо стал папой римским 13 марта 2013 года, после отречения Бенедикта XVI. Он был первым представителем Нового Света, избранным на Святой престол.
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