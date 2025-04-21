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Рязанский губернатор поблагодарил муниципальных служащих за работу
Рязанский губернатор поблагодарил муниципальных служащих за работу - РИА Новости, 21.04.2025
Рязанский губернатор поблагодарил муниципальных служащих за работу
Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил муниципальных служащих с профессиональным праздником и поблагодарил за улучшение родных населенных пунктов. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:23:00+03:00
2025-04-21T20:23:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил муниципальных служащих с профессиональным праздником и поблагодарил за улучшение родных населенных пунктов. "Поздравляю всех сотрудников муниципалитетов с профессиональным праздником! Каждый день вы решаете самые разные задачи, чтобы сделать жизнь комфортнее и лучше. Ваш труд требует профессионализма, ответственности и внимания к вопросам каждого жителя", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что местное самоуправление приобретает новую форму и переходит на одноуровневую систему: поселения объединяются в округа, в регионе создано семь таких округов. "Благодарю всех, кто работает над улучшением своих родных населенных пунктов. Продолжим вместе развивать систему местного самоуправления на благо жителей региона. Впереди еще много планов и задач", - отметил Малков. По данным пресс-службы правительства региона, делегация Рязанской области, в состав которой вошли первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, главы муниципальных образований, приняла участие в церемонии награждения победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Региональный проект "Муниципальный центр управления города Рязани" вошел в число лауреатов в номинации "Прямой разговор – доверие к власти".
https://ria.ru/20250421/malkov-2012592002.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Рязанский губернатор поблагодарил муниципальных служащих за работу
Губернатор Малков поблагодарил рязанских муниципальных служащих за работу
РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил муниципальных служащих с профессиональным праздником и поблагодарил за улучшение родных населенных пунктов.
"Поздравляю всех сотрудников муниципалитетов с профессиональным праздником! Каждый день вы решаете самые разные задачи, чтобы сделать жизнь комфортнее и лучше. Ваш труд требует профессионализма, ответственности и внимания к вопросам каждого жителя", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что местное самоуправление приобретает новую форму и переходит на одноуровневую систему: поселения объединяются в округа, в регионе создано семь таких округов.
"Благодарю всех, кто работает над улучшением своих родных населенных пунктов. Продолжим вместе развивать систему местного самоуправления на благо жителей региона. Впереди еще много планов и задач", - отметил Малков.
По данным пресс-службы правительства региона, делегация Рязанской области, в состав которой вошли первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, главы муниципальных образований, приняла участие в церемонии награждения победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Региональный проект "Муниципальный центр управления города Рязани" вошел в число лауреатов в номинации "Прямой разговор – доверие к власти".