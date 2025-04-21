https://ria.ru/20250421/slutskiy-2012428659.html

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о перемирии

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о перемирии - РИА Новости, 21.04.2025

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о перемирии

Владимир Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T00:47:00+03:00

2025-04-21T00:47:00+03:00

2025-04-21T00:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале заявил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. 20 апреля в своем Telegram-канале глава киевского режима предложил прекратить любые удары с использованием дальнобойных беспилотников и ракет по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней. "Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное президентом России пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что украинские боевики, согласно сообщению Минобороны РФ, обстреливали позиции российских войск в ДНР 444 раза из орудий и минометов, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. "Теперь Зеленский (традиционно голословно) обвиняет Россию в нарушении режима перемирия, но при этом признавая, что воздушных тревог на украинской территории… не было. Полнейший оксюморон. На этом фоне укрофюрер решил "перехватить инициативу" и предложил прекратить любые удары с использованием дальнобойных беспилотников и ракет по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней - пыль в глаза Западу в попытке предстать в "нимбе" миротворца и "отбить" таким образом введение пасхального перемирия российской стороной", - отметил парламентарий. Слуцкий подчеркнул, что веры властям в Киеве нет, так как украинский режим неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать договоренности, а "врать и переводить стрелки - политическое кредо Зеленского". "В любом случае решение продлевать или нет перемирие принимает Верховный Главнокомандующий РФ, исходя прежде всего из интересов безопасности Российского государства", - заключил глава комитета ГД по международным делам.

https://ria.ru/20250420/tramp-2012424274.html

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россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф