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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о перемирии - РИА Новости, 21.04.2025
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00:47 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/slutskiy-2012428659.html
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о перемирии
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о перемирии - РИА Новости, 21.04.2025
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о перемирии
Владимир Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T00:47:00+03:00
2025-04-21T00:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале заявил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. 20 апреля в своем Telegram-канале глава киевского режима предложил прекратить любые удары с использованием дальнобойных беспилотников и ракет по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней. "Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное президентом России пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что украинские боевики, согласно сообщению Минобороны РФ, обстреливали позиции российских войск в ДНР 444 раза из орудий и минометов, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. "Теперь Зеленский (традиционно голословно) обвиняет Россию в нарушении режима перемирия, но при этом признавая, что воздушных тревог на украинской территории… не было. Полнейший оксюморон. На этом фоне укрофюрер решил "перехватить инициативу" и предложил прекратить любые удары с использованием дальнобойных беспилотников и ракет по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней - пыль в глаза Западу в попытке предстать в "нимбе" миротворца и "отбить" таким образом введение пасхального перемирия российской стороной", - отметил парламентарий. Слуцкий подчеркнул, что веры властям в Киеве нет, так как украинский режим неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать договоренности, а "врать и переводить стрелки - политическое кредо Зеленского". "В любом случае решение продлевать или нет перемирие принимает Верховный Главнокомандующий РФ, исходя прежде всего из интересов безопасности Российского государства", - заключил глава комитета ГД по международным делам.
https://ria.ru/20250420/tramp-2012424274.html
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россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о перемирии

Слуцкий: Киев обещал зеркальные действия, но зеркало оказалось кривым

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале заявил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. 20 апреля в своем Telegram-канале глава киевского режима предложил прекратить любые удары с использованием дальнобойных беспилотников и ракет по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней.
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"Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное президентом России пасхальное перемирие, но зеркало оказалось кривым", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что украинские боевики, согласно сообщению Минобороны РФ, обстреливали позиции российских войск в ДНР 444 раза из орудий и минометов, нанесли 900 ударов беспилотными летательными аппаратами, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей.
"Теперь Зеленский (традиционно голословно) обвиняет Россию в нарушении режима перемирия, но при этом признавая, что воздушных тревог на украинской территории… не было. Полнейший оксюморон. На этом фоне укрофюрер решил "перехватить инициативу" и предложил прекратить любые удары с использованием дальнобойных беспилотников и ракет по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней - пыль в глаза Западу в попытке предстать в "нимбе" миротворца и "отбить" таким образом введение пасхального перемирия российской стороной", - отметил парламентарий.
Слуцкий подчеркнул, что веры властям в Киеве нет, так как украинский режим неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать договоренности, а "врать и переводить стрелки - политическое кредо Зеленского".
"В любом случае решение продлевать или нет перемирие принимает Верховный Главнокомандующий РФ, исходя прежде всего из интересов безопасности Российского государства", - заключил глава комитета ГД по международным делам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФ
 
 
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