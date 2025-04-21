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Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей - РИА Новости, 21.04.2025
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17:57 21.04.2025 (обновлено: 17:59 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/slepakov-2012579481.html
Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей
Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей - РИА Новости, 21.04.2025
Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей
Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете,... РИА Новости, 21.04.2025
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2025-04-21T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Слепаков* признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей&quot;, - сказал собеседник агентства.Ранее Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание им статуса иноанента при публикации контента. Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.
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Москва, Россия
Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей

Слепакова во второй раз оштрафовали за неуказание им статуса иноагента

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк Семен Слепаков*
 Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Семен Слепаков*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Слепаков* признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание им статуса иноанента при публикации контента.
Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.
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