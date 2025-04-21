https://ria.ru/20250421/slepakov-2012579481.html

Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей

Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей - РИА Новости, 21.04.2025

Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей

Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Слепаков* признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.Ранее Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание им статуса иноанента при публикации контента. Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

https://ria.ru/20240923/slepakov-1974317540.html

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