https://ria.ru/20250421/slepakov-2012579481.html
Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей
Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей - РИА Новости, 21.04.2025
Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей
Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:57:00+03:00
2025-04-21T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Слепаков* признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.Ранее Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание им статуса иноанента при публикации контента. Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.
https://ria.ru/20240923/slepakov-1974317540.html
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москва, россия
Слепакова* оштрафовали на 45 тысяч рублей
Слепакова во второй раз оштрафовали за неуказание им статуса иноагента
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы во второй раз оштрафовал признанного иноагентом артиста Семена Слепакова* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Слепаков* признан виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Ранее Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание им статуса иноанента при публикации контента.
Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.