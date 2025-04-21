https://ria.ru/20250421/skidka-2012430580.html

Автоэксперт научил, как найти распродажи новых машин с большой скидкой

Автоэксперт научил, как найти распродажи новых машин с большой скидкой - РИА Новости, 21.04.2025

Автоэксперт научил, как найти распродажи новых машин с большой скидкой

Автодилеры нередко проводят акции, распродавая машины дешевле рыночной цены. Как их найти, рассказал агентству "Прайм" Евгений Житнухин, коммерческий директор... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T03:18:00+03:00

2025-04-21T03:18:00+03:00

2025-04-21T03:18:00+03:00

авто

евгений житнухин

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Автодилеры нередко проводят акции, распродавая машины дешевле рыночной цены. Как их найти, рассказал агентству "Прайм" Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH.По его словам, скидки активно применяют китайские бренды, особенно те, кто близок к уходу с российского рынка из-за низких продаж. Уценивают устаревший модельный ряд и прошлогодние авто. В среднем скидки составляют 5-10%, но в особых случаях могут достичь 20%.Чтобы их найти, нужно обзванивать официальных дилеров, искать информацию на маркетплейсах, лично ездить и торговаться. Дилеры и сами могут информировать об эксклюзивных предложениях давних клиентов. Тут важно не упустить время, ведь заканчиваются выгодные предложения буквально за пару дней.При этом скидочные авто обычно продают лишь за кредитные деньги, что делает покупку намного дороже. “Поэтому покупатели зачастую оказываются разочарованы, осознавая, что выгода от снижения стоимости иллюзорна”, — заключил Житнухин.

https://ria.ru/20250408/avtopodstavy-2009924609.html

https://ria.ru/20250328/remont-2007840408.html

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авто, евгений житнухин