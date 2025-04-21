Клаус Шваб покинул пост председателя ВЭФ
Председатель ВЭФ Клаус Шваб покинул свой пост, врио назначен Брабек-Летмат
© Фото : Public Domain/U.S. Embassy Bern, SwitzerlandПодготовка к Всемирному экономическому форуму в Давосе
Подготовка к Всемирному экономическому форуму в Давосе. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб покинул свой пост, временно исполняющим обязанности председателя назначен заместитель председателя Питер Брабек-Летмат, говорится в опубликованном заявлении на сайте ВЭФ.
"На внеочередном заседании правления 20 апреля Совет попечителей принял к сведению заявление об отставке Клауса Шваба. В соответствии с правилами Форума, Совет единогласно назначил временно исполняющим обязанности заместителя председателя Питера Брабек-Летмата. Он также учредил поисковый комитет для отбора будущего председателя", - сказано в документе.
Шваб заявил, что покидает свой пост из-за своего возраста. Ему 88 лет.
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