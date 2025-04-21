https://ria.ru/20250421/shvab-2012516666.html

Клаус Шваб покинул пост председателя ВЭФ

Клаус Шваб покинул пост председателя ВЭФ - РИА Новости, 21.04.2025

Клаус Шваб покинул пост председателя ВЭФ

Председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб покинул свой пост, временно исполняющим обязанности председателя назначен заместитель... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:07:00+03:00

2025-04-21T14:07:00+03:00

2025-04-21T14:07:00+03:00

в мире

всемирный экономический форум (вэф)

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ЖЕНЕВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб покинул свой пост, временно исполняющим обязанности председателя назначен заместитель председателя Питер Брабек-Летмат, говорится в опубликованном заявлении на сайте ВЭФ. "На внеочередном заседании правления 20 апреля Совет попечителей принял к сведению заявление об отставке Клауса Шваба. В соответствии с правилами Форума, Совет единогласно назначил временно исполняющим обязанности заместителя председателя Питера Брабек-Летмата. Он также учредил поисковый комитет для отбора будущего председателя", - сказано в документе. Шваб заявил, что покидает свой пост из-за своего возраста. Ему 88 лет.

https://ria.ru/20250325/vef-2007082132.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, всемирный экономический форум (вэф)