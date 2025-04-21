https://ria.ru/20250421/shtraf-2012437814.html

Штраф в отношении "Аэрофлота" за ввоз в Россию 20 дроф признали незаконным

Штраф в отношении "Аэрофлота" за ввоз в Россию 20 дроф признали незаконным - РИА Новости, 21.04.2025

Штраф в отношении "Аэрофлота" за ввоз в Россию 20 дроф признали незаконным

Арбитражные суды двух инстанций признали незаконным штраф, наложенный Астраханской таможней на "Аэрофлот" за ввоз в Россию из Узбекистана 20 птиц -... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T06:20:00+03:00

2025-04-21T06:20:00+03:00

2025-04-21T06:20:00+03:00

россия

москва

камчатка

аэрофлот

евразийский экономический союз

девятый арбитражный апелляционный суд

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Арбитражные суды двух инстанций признали незаконным штраф, наложенный Астраханской таможней на "Аэрофлот" за ввоз в Россию из Узбекистана 20 птиц - дроф-красоток - для создания центра реинтродукции и сохранения птиц семейства дрофиных в Калмыкии, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Узбекистанское исследовательское учреждение "Эмиратский центр разведения птиц для сохранения" безвозмездно передало дроф-красоток России в рамках проекта по созданию двух пилотных центров для увеличения численности птиц: в Калмыкии - для дроф, на Камчатке - для птиц семейства соколиных. Пернатые в сопровождении сотрудника центра были доставлены в 2023 году рейсами "Аэрофлота" из Бухары в Москву, а затем в Астрахань. Оттуда птиц перевезли в Калмыкию и после карантина выпустили в естественную среду под контролем сотрудников республиканской дирекции особо охраняемых природных территорий, получателя груза. Астраханская таможня установила, что при ввозе птиц никакие таможенные процедуры не применялись, и признала птиц "товаром, незаконно перемещенным через таможенную границу ЕАЭС". В октябре 2024 года таможня привлекла "Аэрофлот" к административной ответственности, назначив ему штраф почти в 478 тысяч рублей. Перевозчик оспорил наказание в суде, где заявил, что птицы перевозились не в качестве груза, а в качестве сопровождаемого багажа: семь мест весом в 104 килограмма, поэтому грузовая авианакладная не оформлялась, а правила для провоза багажа были соблюдены. В частности, пассажир предъявил ветеринарные свидетельства и сертификаты. Арбитражный суд Москвы согласился с доводами заявителя. В нем отметили, что "Аэрофлот" сообщил в таможенный орган о ввозе птиц в багаже, но таможенные операции в отношении них не проводились. "Ответственность за ненадлежащее проведение сотрудниками "Шереметьевской таможни" таможенного контроля в отношении багажа пассажира… сведения о котором… переданы таможенному органу, Астраханская таможня пытается возложить на перевозчика. Перевозчик не только не имеет обязанности определять статус товаров для таможенных целей, но также не имеет реальных полномочий и возможностей определить, могут или не могут относиться товары, содержащиеся в сопровождаемом багаже пассажиров, к товарам для личного пользования. Действия перевозчика… являются правомерными", - указал суд. С этими выводами в апреле согласился и Девятый арбитражный апелляционный суд, отклонивший жалобу таможни. Суды отменили назначенный "Аэрофлоту" штраф.

https://ria.ru/20250415/sud-2011391891.html

https://ria.ru/20250410/sudzha-2010510975.html

https://ria.ru/20250421/rybalka-2012434550.html

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россия, москва, камчатка, аэрофлот, евразийский экономический союз, девятый арбитражный апелляционный суд