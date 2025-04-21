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Больше не кумир: почему все забыли Александра Серова? - РИА Новости, 21.04.2025
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Шоубиз
 
18:40 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/serov-2012546183.html
Больше не кумир: почему все забыли Александра Серова?
Больше не кумир: почему все забыли Александра Серова? - РИА Новости, 21.04.2025
Больше не кумир: почему все забыли Александра Серова?
В конце 1980-х и начале 1990-х годов имя Александра Серова гремело на всю страну. Его песни звучали на радио и телевидении, концерты собирали полные залы, а... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:40:00+03:00
2025-04-21T18:40:00+03:00
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будапешт
александр серов
игорь крутой
ирина алферова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В конце 1980-х и начале 1990-х годов имя Александра Серова гремело на всю страну. Его песни звучали на радио и телевидении, концерты собирали полные залы, а пластинки расходились миллионными тиражами. Однако сегодня его популярность уже далеко не та. В чем причина забвения?Творческий путьС 1980 года начался взлет карьеры Александра Серова. Певец тогда начал сотрудничество с сёстрами Софии Ротару, а вскоре победил на конкурсе социалистического содружества в Ялте.Позже в 1985 году Серов выпустил хиты "Мир для влюбленных" и "Признание". В 1987 году певец победил на конкурсе "Интерталант-87" в Праге. В 1988 году Александр побеждает в конкурсе Pop-song-festival в Будапеште, а затем презентует популярный альбом "Мадонна".Почти все композиции для этой пластинки написал друг певца, композитор Игорь Крутой. Благодаря плодотворному сотрудничеству с ним Серов стал очень известным и востребованным артистом.Еще один прорыв в карьере пришелся на начало 90-х, когда на экранах появился видеоклип "Ты меня любишь" с участием Ирины Алферовой. Это видео стало знаковым, ведь впервые в музыкальной ролик была приглашена профессиональная актриса такого уровня.Игра между Серовым и Алферовой была настолько убедительной, что им долгое время приписывали роман.Как слава все испортилаЕсли в начале своей карьеры Серов прославился как гениальный артист, то в последние годы его имя все чаще связано с скандалами. Одним из первых конфликтов на пути певца стало его разногласие с Игорем Крутым."Мне кажется, что Игорь Крутой просто устал от Александра. С ним на самом деле тяжело, он предъявляет завышенные требования к окружающим, но не к себе. Когда он только начинал свою карьеру, я помню его совсем другим: добрым, отзывчивым, с открытым сердцем. Он был человеком, в которого все влюблялись.Когда в 2014 году я готовила фильм о его 60-летии, я поняла, что он изменился. Я привезла ему готовую версию, и вместо благодарности он наговорил мне кучу гадостей. Я поняла, что он изменился не в лучшую сторону. Музыка для него ушла на второй план, и теперь его имя ассоциируется с нескончаемой чередой скандалов. Это оттолкнуло даже самых верных поклонников", — рассказала редактор программы "Шире круг" Ольга Молчанова.Дальше встали всплывать неприятные факты о жизни певца. Долго обсуждался его развод с супругой Еленой Стебеневой. Исполнитель удивил всех, обвинив супругу в алкоголизме и даже воровстве. Серов утверждал, что жена украла его часы и продала их за 130 тысяч долларов. По его мнению, он отдал себя полностью работе и делал это ради жены и дочери Мишель. Однако никто не оценил его стараний и жертв.Елена тоже решила рассказать свою версию событий. Развод случился из-за многочисленных измен мужа, скандалов с избиением. Также Стебенева откровенно прокомментировала обвинения Серова в воровстве."Как-то перед отъездом на очередные гастроли Александр сказал нам с Мишель: "Вы же знаете, что я постоянно все теряю. Поэтому хочу подарить вам эти часы, носите". Мы с Мишель переглянулись. Мужские часы — это не то, что обычно носят девушки, и я удивилась такому подарку. Я спросила его: "Может быть, если они тебе не нужны, мы их продадим и купим машину — мне или Мишель?" Он посмотрел на меня и с усмешкой ответил: "Да кому они нужны? Никто их у тебя не купит.Кто вообще будет покупать такие часы?" Я подумала, что он не особо ценит их, и предложила: "Но я могу их продать?" Он пожал плечами и сказал: "Делай, что хочешь". Я восприняла это как разрешение и пошла в ломбард. Там мне за часы предложили 115 тысяч долларов. Мы купили машину, а оставшиеся деньги я вернула ему. Вот так, по его словам, я и "украла" эти часы. Но теперь в каждом его интервью я только и слышу одно: "деньги, деньги", — рассказала Елена в студии программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова.Внебрачные детиСлова Елены о многочисленных изменах артиста легко подтверждаются тем фактом, что у Серова есть две внебрачные дочери. Одна из них, Кристина, появилась на свет от журналистки Надежды Тиллер, которая брала у артиста интервью. По словам Надежды, после беседы с певцом они провели ночь вместе. Вторая дочь, Алиса, живет в Лос-Анджелесе. Она родилась от Валентины Аришиной.Сам исполнитель утверждает, что для него эти дети ничего не значат. С внебрачными дочками он связь не поддерживает.Это не последний конфликт, связанный с певцом. В 2018 году участница шоу "Дом-2" Дарья Друзяк рассказала, что забеременела от певца после изнасилования. Цикл передач "Пусть говорят" на эту тему привлек широкий интерес публики к персоне Серова. Позже выяснилось, что история женщины была выдуманной, а связь между ними была за деньги.Куда пропал Серов? Инвалидное кресло и пораженные легкиеИнцидент 2018 года настолько сильно повлиял на Серова, что у него случился нервный срыв. В результате этого Александр попал в инвалидное кресло. Фото певца в коляски облетели весь интернет, удивив всех.Также СМИ писали про проблемы Серова с сердцем и нервной системой. Позже в 2021 году певца госпитализировали с коронавирусом. Он попал в реанимацию, где врачи делали всё возможное для стабилизации его состояния. Поражение лёгких достигло 75%. Даже Игорь Крутой вышел на связь с поклонниками и призвал молиться за его коллегу. Об этом попросила и экс-жена Елена. К счастью, врачам удалось наладить состояние Александра.Состояние здоровья подкосило артиста, а скандальный образ Серова отвернул от него даже самых верных фанатов. Об исполнителе стали все забывать, что очень расстраивает певца. Говорят, его обижает, что современное поколение не слушает его старые песни, а новые так хитами и не стали. Так некогда любимый миллионами артист стал всеми забытым.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ялта, прага, будапешт, александр серов, игорь крутой, ирина алферова, пусть говорят
Шоубиз, Ялта, Прага, Будапешт, Александр Серов, Игорь Крутой, Ирина Алферова, Пусть говорят

Больше не кумир: почему все забыли Александра Серова?

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкАлександр Серов
Александр Серов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В конце 1980-х и начале 1990-х годов имя Александра Серова гремело на всю страну. Его песни звучали на радио и телевидении, концерты собирали полные залы, а пластинки расходились миллионными тиражами. Однако сегодня его популярность уже далеко не та. В чем причина забвения?

Творческий путь

С 1980 года начался взлет карьеры Александра Серова. Певец тогда начал сотрудничество с сёстрами Софии Ротару, а вскоре победил на конкурсе социалистического содружества в Ялте.
Позже в 1985 году Серов выпустил хиты "Мир для влюбленных" и "Признание". В 1987 году певец победил на конкурсе "Интерталант-87" в Праге. В 1988 году Александр побеждает в конкурсе Pop-song-festival в Будапеште, а затем презентует популярный альбом "Мадонна".
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПевец Александр Серов и композитор Игорь Крутой во время выступления на вечере памяти Валентины Толкуновой, который прошел на сцене театра Эстрады
Певец Александр Серов и композитор Игорь Крутой во время выступления на вечере памяти Валентины Толкуновой, который прошел на сцене театра Эстрады - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Певец Александр Серов и композитор Игорь Крутой во время выступления на вечере памяти Валентины Толкуновой, который прошел на сцене театра Эстрады
Почти все композиции для этой пластинки написал друг певца, композитор Игорь Крутой. Благодаря плодотворному сотрудничеству с ним Серов стал очень известным и востребованным артистом.
Еще один прорыв в карьере пришелся на начало 90-х, когда на экранах появился видеоклип "Ты меня любишь" с участием Ирины Алферовой. Это видео стало знаковым, ведь впервые в музыкальной ролик была приглашена профессиональная актриса такого уровня.
Игра между Серовым и Алферовой была настолько убедительной, что им долгое время приписывали роман.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкИрина Алферова
Ирина Алферова - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Ирина Алферова

Как слава все испортила

Если в начале своей карьеры Серов прославился как гениальный артист, то в последние годы его имя все чаще связано с скандалами.
Одним из первых конфликтов на пути певца стало его разногласие с Игорем Крутым.
"Мне кажется, что Игорь Крутой просто устал от Александра. С ним на самом деле тяжело, он предъявляет завышенные требования к окружающим, но не к себе. Когда он только начинал свою карьеру, я помню его совсем другим: добрым, отзывчивым, с открытым сердцем. Он был человеком, в которого все влюблялись.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЭстрадный певец Александр Серов
Эстрадный певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Эстрадный певец Александр Серов
Когда в 2014 году я готовила фильм о его 60-летии, я поняла, что он изменился. Я привезла ему готовую версию, и вместо благодарности он наговорил мне кучу гадостей. Я поняла, что он изменился не в лучшую сторону. Музыка для него ушла на второй план, и теперь его имя ассоциируется с нескончаемой чередой скандалов. Это оттолкнуло даже самых верных поклонников", — рассказала редактор программы "Шире круг" Ольга Молчанова.
Дальше встали всплывать неприятные факты о жизни певца. Долго обсуждался его развод с супругой Еленой Стебеневой. Исполнитель удивил всех, обвинив супругу в алкоголизме и даже воровстве. Серов утверждал, что жена украла его часы и продала их за 130 тысяч долларов. По его мнению, он отдал себя полностью работе и делал это ради жены и дочери Мишель. Однако никто не оценил его стараний и жертв.
Елена тоже решила рассказать свою версию событий. Развод случился из-за многочисленных измен мужа, скандалов с избиением. Также Стебенева откровенно прокомментировала обвинения Серова в воровстве.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкЭстрадный певец Александр Серов во время выступления
Эстрадный певец Александр Серов во время выступления - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Эстрадный певец Александр Серов во время выступления
"Как-то перед отъездом на очередные гастроли Александр сказал нам с Мишель: "Вы же знаете, что я постоянно все теряю. Поэтому хочу подарить вам эти часы, носите". Мы с Мишель переглянулись. Мужские часы — это не то, что обычно носят девушки, и я удивилась такому подарку. Я спросила его: "Может быть, если они тебе не нужны, мы их продадим и купим машину — мне или Мишель?" Он посмотрел на меня и с усмешкой ответил: "Да кому они нужны? Никто их у тебя не купит.
Кто вообще будет покупать такие часы?" Я подумала, что он не особо ценит их, и предложила: "Но я могу их продать?" Он пожал плечами и сказал: "Делай, что хочешь". Я восприняла это как разрешение и пошла в ломбард. Там мне за часы предложили 115 тысяч долларов. Мы купили машину, а оставшиеся деньги я вернула ему. Вот так, по его словам, я и "украла" эти часы. Но теперь в каждом его интервью я только и слышу одно: "деньги, деньги", — рассказала Елена в студии программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова.
© РИА Новости / Алексей Курбатов | Перейти в медиабанкАлександр Серов
Александр Серов - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Курбатов
Перейти в медиабанк
Александр Серов

Внебрачные дети

Слова Елены о многочисленных изменах артиста легко подтверждаются тем фактом, что у Серова есть две внебрачные дочери. Одна из них, Кристина, появилась на свет от журналистки Надежды Тиллер, которая брала у артиста интервью. По словам Надежды, после беседы с певцом они провели ночь вместе. Вторая дочь, Алиса, живет в Лос-Анджелесе. Она родилась от Валентины Аришиной.
Сам исполнитель утверждает, что для него эти дети ничего не значат. С внебрачными дочками он связь не поддерживает.
Это не последний конфликт, связанный с певцом. В 2018 году участница шоу "Дом-2" Дарья Друзяк рассказала, что забеременела от певца после изнасилования. Цикл передач "Пусть говорят" на эту тему привлек широкий интерес публики к персоне Серова. Позже выяснилось, что история женщины была выдуманной, а связь между ними была за деньги.
© Фото : соцсети Дарьи ДрузякДарья Друзяк
Дарья Друзяк - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : соцсети Дарьи Друзяк
Дарья Друзяк

Куда пропал Серов? Инвалидное кресло и пораженные легкие

Инцидент 2018 года настолько сильно повлиял на Серова, что у него случился нервный срыв. В результате этого Александр попал в инвалидное кресло. Фото певца в коляски облетели весь интернет, удивив всех.
Также СМИ писали про проблемы Серова с сердцем и нервной системой. Позже в 2021 году певца госпитализировали с коронавирусом. Он попал в реанимацию, где врачи делали всё возможное для стабилизации его состояния. Поражение лёгких достигло 75%. Даже Игорь Крутой вышел на связь с поклонниками и призвал молиться за его коллегу. Об этом попросила и экс-жена Елена. К счастью, врачам удалось наладить состояние Александра.
Состояние здоровья подкосило артиста, а скандальный образ Серова отвернул от него даже самых верных фанатов. Об исполнителе стали все забывать, что очень расстраивает певца. Говорят, его обижает, что современное поколение не слушает его старые песни, а новые так хитами и не стали. Так некогда любимый миллионами артист стал всеми забытым.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЭстрадный певец Александр Серов во время телевизионной съемки популярной передачи
Эстрадный певец Александр Серов во время телевизионной съемки популярной передачи - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Эстрадный певец Александр Серов во время телевизионной съемки популярной передачи
 
ШоубизЯлтаПрагаБудапештАлександр СеровИгорь КрутойИрина АлфероваПусть говорят
 
 
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