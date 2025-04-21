https://ria.ru/20250421/serov-2012546183.html

Больше не кумир: почему все забыли Александра Серова?

Больше не кумир: почему все забыли Александра Серова? - РИА Новости, 21.04.2025

Больше не кумир: почему все забыли Александра Серова?

В конце 1980-х и начале 1990-х годов имя Александра Серова гремело на всю страну. Его песни звучали на радио и телевидении, концерты собирали полные залы, а... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:40:00+03:00

2025-04-21T18:40:00+03:00

2025-04-21T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В конце 1980-х и начале 1990-х годов имя Александра Серова гремело на всю страну. Его песни звучали на радио и телевидении, концерты собирали полные залы, а пластинки расходились миллионными тиражами. Однако сегодня его популярность уже далеко не та. В чем причина забвения?Творческий путьС 1980 года начался взлет карьеры Александра Серова. Певец тогда начал сотрудничество с сёстрами Софии Ротару, а вскоре победил на конкурсе социалистического содружества в Ялте.Позже в 1985 году Серов выпустил хиты "Мир для влюбленных" и "Признание". В 1987 году певец победил на конкурсе "Интерталант-87" в Праге. В 1988 году Александр побеждает в конкурсе Pop-song-festival в Будапеште, а затем презентует популярный альбом "Мадонна".Почти все композиции для этой пластинки написал друг певца, композитор Игорь Крутой. Благодаря плодотворному сотрудничеству с ним Серов стал очень известным и востребованным артистом.Еще один прорыв в карьере пришелся на начало 90-х, когда на экранах появился видеоклип "Ты меня любишь" с участием Ирины Алферовой. Это видео стало знаковым, ведь впервые в музыкальной ролик была приглашена профессиональная актриса такого уровня.Игра между Серовым и Алферовой была настолько убедительной, что им долгое время приписывали роман.Как слава все испортилаЕсли в начале своей карьеры Серов прославился как гениальный артист, то в последние годы его имя все чаще связано с скандалами. Одним из первых конфликтов на пути певца стало его разногласие с Игорем Крутым."Мне кажется, что Игорь Крутой просто устал от Александра. С ним на самом деле тяжело, он предъявляет завышенные требования к окружающим, но не к себе. Когда он только начинал свою карьеру, я помню его совсем другим: добрым, отзывчивым, с открытым сердцем. Он был человеком, в которого все влюблялись.Когда в 2014 году я готовила фильм о его 60-летии, я поняла, что он изменился. Я привезла ему готовую версию, и вместо благодарности он наговорил мне кучу гадостей. Я поняла, что он изменился не в лучшую сторону. Музыка для него ушла на второй план, и теперь его имя ассоциируется с нескончаемой чередой скандалов. Это оттолкнуло даже самых верных поклонников", — рассказала редактор программы "Шире круг" Ольга Молчанова.Дальше встали всплывать неприятные факты о жизни певца. Долго обсуждался его развод с супругой Еленой Стебеневой. Исполнитель удивил всех, обвинив супругу в алкоголизме и даже воровстве. Серов утверждал, что жена украла его часы и продала их за 130 тысяч долларов. По его мнению, он отдал себя полностью работе и делал это ради жены и дочери Мишель. Однако никто не оценил его стараний и жертв.Елена тоже решила рассказать свою версию событий. Развод случился из-за многочисленных измен мужа, скандалов с избиением. Также Стебенева откровенно прокомментировала обвинения Серова в воровстве."Как-то перед отъездом на очередные гастроли Александр сказал нам с Мишель: "Вы же знаете, что я постоянно все теряю. Поэтому хочу подарить вам эти часы, носите". Мы с Мишель переглянулись. Мужские часы — это не то, что обычно носят девушки, и я удивилась такому подарку. Я спросила его: "Может быть, если они тебе не нужны, мы их продадим и купим машину — мне или Мишель?" Он посмотрел на меня и с усмешкой ответил: "Да кому они нужны? Никто их у тебя не купит.Кто вообще будет покупать такие часы?" Я подумала, что он не особо ценит их, и предложила: "Но я могу их продать?" Он пожал плечами и сказал: "Делай, что хочешь". Я восприняла это как разрешение и пошла в ломбард. Там мне за часы предложили 115 тысяч долларов. Мы купили машину, а оставшиеся деньги я вернула ему. Вот так, по его словам, я и "украла" эти часы. Но теперь в каждом его интервью я только и слышу одно: "деньги, деньги", — рассказала Елена в студии программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова.Внебрачные детиСлова Елены о многочисленных изменах артиста легко подтверждаются тем фактом, что у Серова есть две внебрачные дочери. Одна из них, Кристина, появилась на свет от журналистки Надежды Тиллер, которая брала у артиста интервью. По словам Надежды, после беседы с певцом они провели ночь вместе. Вторая дочь, Алиса, живет в Лос-Анджелесе. Она родилась от Валентины Аришиной.Сам исполнитель утверждает, что для него эти дети ничего не значат. С внебрачными дочками он связь не поддерживает.Это не последний конфликт, связанный с певцом. В 2018 году участница шоу "Дом-2" Дарья Друзяк рассказала, что забеременела от певца после изнасилования. Цикл передач "Пусть говорят" на эту тему привлек широкий интерес публики к персоне Серова. Позже выяснилось, что история женщины была выдуманной, а связь между ними была за деньги.Куда пропал Серов? Инвалидное кресло и пораженные легкиеИнцидент 2018 года настолько сильно повлиял на Серова, что у него случился нервный срыв. В результате этого Александр попал в инвалидное кресло. Фото певца в коляски облетели весь интернет, удивив всех.Также СМИ писали про проблемы Серова с сердцем и нервной системой. Позже в 2021 году певца госпитализировали с коронавирусом. Он попал в реанимацию, где врачи делали всё возможное для стабилизации его состояния. Поражение лёгких достигло 75%. Даже Игорь Крутой вышел на связь с поклонниками и призвал молиться за его коллегу. Об этом попросила и экс-жена Елена. К счастью, врачам удалось наладить состояние Александра.Состояние здоровья подкосило артиста, а скандальный образ Серова отвернул от него даже самых верных фанатов. Об исполнителе стали все забывать, что очень расстраивает певца. Говорят, его обижает, что современное поколение не слушает его старые песни, а новые так хитами и не стали. Так некогда любимый миллионами артист стал всеми забытым.

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ялта, прага, будапешт, александр серов, игорь крутой, ирина алферова, пусть говорят