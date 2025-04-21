Рейтинг@Mail.ru
"Ставит крест": в Европе указали на важный нюанс в сделке Трампа с Украиной - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/sdelka-2012431372.html
"Ставит крест": в Европе указали на важный нюанс в сделке Трампа с Украиной
"Ставит крест": в Европе указали на важный нюанс в сделке Трампа с Украиной - РИА Новости, 21.04.2025
"Ставит крест": в Европе указали на важный нюанс в сделке Трампа с Украиной
Никто до сих пор не знает, обладает ли Украина тем количеством ресурсов, на которые рассчитывают США, пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на бывшего... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T02:08:00+03:00
2025-04-21T02:08:00+03:00
украина
в мире
сша
европа
дональд трамп
владимир зеленский
el mundo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a46875c326b587539d27ecc986eb5010.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Никто до сих пор не знает, обладает ли Украина тем количеством ресурсов, на которые рассчитывают США, пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на бывшего высокопоставленного члена команды Госдепартамента по восстановлению Украины Тайсона Баркера."На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире", — приводятся в материале его слова.При этом сообщается, что сведения, которыми руководствуется президент США Дональд Трамп, устарели, и ни одна крупная компания так и не проявила никакого интереса к подобной инициативе из-за отсутствия даже минимальной коммерческой выгоды. Эта сделка больше похожа на шантаж со стороны Штатов, отмечается в материале.Глава Белого дома в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, ее основу составляет соглашение, которое Владимир Зеленский не подписал в феврале, ранее заявил министр финансов США Скотт Бессент.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250419/amerika-2012181506.html
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012130884.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_78df252ad1fea07c128708c44be3abdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, el mundo
Украина, В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, El Mundo
"Ставит крест": в Европе указали на важный нюанс в сделке Трампа с Украиной

El Mundo: наличие редкоземельных металлов на Украине ничем не подтверждено

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Никто до сих пор не знает, обладает ли Украина тем количеством ресурсов, на которые рассчитывают США, пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на бывшего высокопоставленного члена команды Госдепартамента по восстановлению Украины Тайсона Баркера.
«
"На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире", — приводятся в материале его слова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Америка уходит — Трампу не нужны посольства
19 апреля, 08:00
При этом сообщается, что сведения, которыми руководствуется президент США Дональд Трамп, устарели, и ни одна крупная компания так и не проявила никакого интереса к подобной инициативе из-за отсутствия даже минимальной коммерческой выгоды. Эта сделка больше похожа на шантаж со стороны Штатов, отмечается в материале.
Глава Белого дома в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, ее основу составляет соглашение, которое Владимир Зеленский не подписал в феврале, ранее заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
"Все понимают, но пока молчат". Зеленский начал готовиться к неизбежному
Вчера, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УкраинаВ миреСШАЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийEl Mundo
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала