"Ставит крест": в Европе указали на важный нюанс в сделке Трампа с Украиной
El Mundo: наличие редкоземельных металлов на Украине ничем не подтверждено
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Никто до сих пор не знает, обладает ли Украина тем количеством ресурсов, на которые рассчитывают США, пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на бывшего высокопоставленного члена команды Госдепартамента по восстановлению Украины Тайсона Баркера.
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"На данный момент никто не знает, достаточно ли на Украине редкоземельных металлов. Там есть запасы нефти, газа, лития и графита, хотя они не относятся к крупнейшим в мире", — приводятся в материале его слова.
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При этом сообщается, что сведения, которыми руководствуется президент США Дональд Трамп, устарели, и ни одна крупная компания так и не проявила никакого интереса к подобной инициативе из-за отсутствия даже минимальной коммерческой выгоды. Эта сделка больше похожа на шантаж со стороны Штатов, отмечается в материале.
Глава Белого дома в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, ее основу составляет соглашение, которое Владимир Зеленский не подписал в феврале, ранее заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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