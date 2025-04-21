https://ria.ru/20250421/sbu-2012455739.html

Задержанный агент СБУ рассказал о своем задании от Киева

Задержанный агент СБУ рассказал о своем задании от Киева - РИА Новости, 21.04.2025

Задержанный агент СБУ рассказал о своем задании от Киева

Задержанный в Крыму украинский агент должен был по заданию СБУ фотографировать происходящее на военном аэродроме Гвардейское, признался он в видеоролике,... РИА Новости, 21.04.2025

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент должен был по заданию СБУ фотографировать происходящее на военном аэродроме Гвардейское, признался он в видеоролике, опубликованном ФСБ России.Ранее ФСБ сообщила о задержании на территории Крыма жителя Симферополя, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ, которой он передавал данные об объектах ВС РФ на территории полуострова. Заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством, подозреваемому грозит до 8 лет колонии."В сентябре 2022 года на меня вышел по мессенджеру Telegram мой бывший одноклассник, с которым мы общались на бытовые темы. Одноклассник мой являлся, по всей видимости, сотрудником СБУ, потому что через некоторое время он просил меня выполнить определённые задания. Одно из таких заданий, это нужно было съездить в Гвардейское, находиться недалеко от аэродрома и зафиксировать всё, что там будет происходить", - сказал задержанный.

https://ria.ru/20250418/agent-2011990940.html

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Задержание жителя Крыма, который передавал данные СБУ Житель Крыма, задержанный за передачу данных СБУ, рассказал, что задания по сбору сведений ему давал вышедший на связь одноклассник. Особенно СБУ интересовали эшелоны с техникой и расположение радиолокационных станций. 2025-04-21T10:00 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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служба безопасности украины, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, telegram