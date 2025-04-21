https://ria.ru/20250421/samolet-2012611915.html

В аэропорту Орландо загорелся самолет

В аэропорту Орландо загорелся самолет - РИА Новости, 21.04.2025

В аэропорту Орландо загорелся самолет

Самолет авиакомпании Delta Air Lines загорелся в международном аэропорту американского города Орландо, более 200 человек были эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 21.04.2025

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании Delta Air Lines загорелся в международном аэропорту американского города Орландо, более 200 человек были эвакуированы, сообщает региональный телеканал Fox35 со ссылкой на управление гражданской авиации (FAA) США. По данным FAA, лайнер Airbus A330 в понедельник утром готовился вылететь в Атланту с 200 пассажирами, 10 бортпроводниками и двумя пилотами на борту. Когда самолет начал движение, в выхлопной трубе одного из двигателей было замечено пламя. На опубликованном видеоролике видно, как пассажиры покидают самолет по аварийным трапам, а спасатели пытаются потушить пожар. Сообщений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20250314/denver-2004901680.html

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Горящий Airbus A330 в аэропорту в США Airbus A330 загорелся в аэропорту в США, более 200 человек эвакуированы, сообщает региональный телеканал Fox35. 2025-04-21T20:36 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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