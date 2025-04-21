https://ria.ru/20250421/samolet-2012611915.html
В аэропорту Орландо загорелся самолет
В аэропорту Орландо загорелся самолет - РИА Новости, 21.04.2025
В аэропорту Орландо загорелся самолет
Самолет авиакомпании Delta Air Lines загорелся в международном аэропорту американского города Орландо, более 200 человек были эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:36:00+03:00
2025-04-21T20:36:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании Delta Air Lines загорелся в международном аэропорту американского города Орландо, более 200 человек были эвакуированы, сообщает региональный телеканал Fox35 со ссылкой на управление гражданской авиации (FAA) США. По данным FAA, лайнер Airbus A330 в понедельник утром готовился вылететь в Атланту с 200 пассажирами, 10 бортпроводниками и двумя пилотами на борту. Когда самолет начал движение, в выхлопной трубе одного из двигателей было замечено пламя. На опубликованном видеоролике видно, как пассажиры покидают самолет по аварийным трапам, а спасатели пытаются потушить пожар. Сообщений о пострадавших не поступало.
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Горящий Airbus A330 в аэропорту в США
Airbus A330 загорелся в аэропорту в США, более 200 человек эвакуированы, сообщает региональный телеканал Fox35.
2025-04-21T20:36
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РИА Новости
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в мире, орландо, сша, атланта
В мире, Орландо, США, Атланта
В аэропорту Орландо загорелся самолет
Airbus A330 загорелся в аэропорту в США, более 200 человек эвакуированы