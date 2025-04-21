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Салют в День Победы в Томске запустят с четырех барж на реке Томь - РИА Новости, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:22 21.04.2025
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Салют в День Победы в Томске запустят с четырех барж на реке Томь
Салют в День Победы в Томске запустят с четырех барж на реке Томь - РИА Новости, 21.04.2025
Салют в День Победы в Томске запустят с четырех барж на реке Томь
Организованный впервые за последние годы в День Победы 9 мая в Томске салют запустят с четырех барж на реке Томь, сообщил в понедельник мэр Дмитрий Махиня. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:22:00+03:00
2025-04-21T07:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
томск
80-летие победы в великой отечественной войне
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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Организованный впервые за последние годы в День Победы 9 мая в Томске салют запустят с четырех барж на реке Томь, сообщил в понедельник мэр Дмитрий Махиня. В своем Telegram-канале он напомнил, что долгое время в Томске общегородских салютов не организовывали, но 80-летие Великой Победы отметят торжественно. Запланировано светозвуковое шоу с салютом. "Оно начнется в 22.45 (18.45 мск) на площадке у Театра драмы и продлится 15 минут. Запуск будет осуществляться прямо с водной глади Томи – задействуем сразу четыре баржи, где установим все пиротехническое и световое оборудование. На фоне будут звучать военные песни и голос Левитана, знаменующий о полной победе над фашистской Германией", - сообщил градоначальник. Мэр поручил профильным заместителям проработать вопрос об обеспечении транспорта для доставки горожан после салюта домой.
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общество, томск, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Томск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Салют в День Победы в Томске запустят с четырех барж на реке Томь

Мэр Томска Махиня: салют в День Победы запустят с четырех барж на реке Томь

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛюди смотрят салют
Люди смотрят салют - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Люди смотрят салют. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Организованный впервые за последние годы в День Победы 9 мая в Томске салют запустят с четырех барж на реке Томь, сообщил в понедельник мэр Дмитрий Махиня.
В своем Telegram-канале он напомнил, что долгое время в Томске общегородских салютов не организовывали, но 80-летие Великой Победы отметят торжественно. Запланировано светозвуковое шоу с салютом.
"Оно начнется в 22.45 (18.45 мск) на площадке у Театра драмы и продлится 15 минут. Запуск будет осуществляться прямо с водной глади Томи – задействуем сразу четыре баржи, где установим все пиротехническое и световое оборудование. На фоне будут звучать военные песни и голос Левитана, знаменующий о полной победе над фашистской Германией", - сообщил градоначальник.
Мэр поручил профильным заместителям проработать вопрос об обеспечении транспорта для доставки горожан после салюта домой.
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