https://ria.ru/20250421/salyut-2012439541.html

Салют в День Победы в Томске запустят с четырех барж на реке Томь

Салют в День Победы в Томске запустят с четырех барж на реке Томь - РИА Новости, 21.04.2025

Салют в День Победы в Томске запустят с четырех барж на реке Томь

Организованный впервые за последние годы в День Победы 9 мая в Томске салют запустят с четырех барж на реке Томь, сообщил в понедельник мэр Дмитрий Махиня. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:22:00+03:00

2025-04-21T07:22:00+03:00

2025-04-21T07:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

томск

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969478800_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_911e5d25ee3dbf1bc4e605082e3192ac.jpg

НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Организованный впервые за последние годы в День Победы 9 мая в Томске салют запустят с четырех барж на реке Томь, сообщил в понедельник мэр Дмитрий Махиня. В своем Telegram-канале он напомнил, что долгое время в Томске общегородских салютов не организовывали, но 80-летие Великой Победы отметят торжественно. Запланировано светозвуковое шоу с салютом. "Оно начнется в 22.45 (18.45 мск) на площадке у Театра драмы и продлится 15 минут. Запуск будет осуществляться прямо с водной глади Томи – задействуем сразу четыре баржи, где установим все пиротехническое и световое оборудование. На фоне будут звучать военные песни и голос Левитана, знаменующий о полной победе над фашистской Германией", - сообщил градоначальник. Мэр поручил профильным заместителям проработать вопрос об обеспечении транспорта для доставки горожан после салюта домой.

https://ria.ru/20250419/vetnam-2012317756.html

томск

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общество, томск, 80-летие победы в великой отечественной войне