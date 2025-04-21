https://ria.ru/20250421/rybalka-2012434550.html

В России за год осудили почти две тысячи любителей незаконной рыбалки

В России за год осудили почти две тысячи любителей незаконной рыбалки - РИА Новости, 21.04.2025

В России за год осудили почти две тысячи любителей незаконной рыбалки

Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки: 44 человека отправились в колонии, остальные выплатили 24... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T03:55:00+03:00

2025-04-21T03:55:00+03:00

2025-04-21T03:55:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки: 44 человека отправились в колонии, остальные выплатили 24 миллиона штрафов, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Статья 256 УК РФ предусматривает наказание за незаконную рыбалку, например, в местах нереста рыб, в заповедниках или с использованием взрывчатых веществ, химикатов или электричества, которые могут привести к массовой гибели рыб. Всего по этой статье в прошлом году осуждено 1953 человека, среди них нет ни одной женщины. Суды отправили 44 осужденных в колонии, 617 получили условные сроки, 356 отделались штрафами. Их общая сумма превысила 24 миллиона рублей. Всего по экологическим преступлениям в России за прошлый год было осуждено 4733 человека, в колонию отправились 251 подсудимый, две тысячи получили условные сроки. Общая сумма штрафов превысила 127 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250403/bezrukov-2009109705.html

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происшествия, россия