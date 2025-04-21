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В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в попытке поджога дома имама - РИА Новости, 21.04.2025
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13:16 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/rostov-2012504068.html
В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в попытке поджога дома имама
В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в попытке поджога дома имама - РИА Новости, 21.04.2025
В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в попытке поджога дома имама
Кировский районный суд города Ростова-на-Дону арестовал двух мужчин, обвиняемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:16:00+03:00
2025-04-21T13:16:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Кировский районный суд города Ростова-на-Дону арестовал двух мужчин, обвиняемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону. "Постановлением Кировского районного суда… Лапину… и Коцюбинскому… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 мая включительно", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигуранты были арестованы 19 апреля, они обвиняются в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также хулиганстве. Частное домовладение Бикмаева на улице Туркестанской в Ростове-на-Дону пытались поджечь 15 апреля, никто не пострадал. Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности: 32-летний мужчина – за кражу, его 24-летний подельник - за сбыт наркотиков и кражу, сообщали в региональном главке МВД.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в попытке поджога дома имама

В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в поджоге дома имама Бикмаева

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Кировский районный суд города Ростова-на-Дону арестовал двух мужчин, обвиняемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
«
"Постановлением Кировского районного суда… Лапину… и Коцюбинскому… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 мая включительно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигуранты были арестованы 19 апреля, они обвиняются в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также хулиганстве.
Частное домовладение Бикмаева на улице Туркестанской в Ростове-на-Дону пытались поджечь 15 апреля, никто не пострадал. Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности: 32-летний мужчина – за кражу, его 24-летний подельник - за сбыт наркотиков и кражу, сообщали в региональном главке МВД.
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