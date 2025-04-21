https://ria.ru/20250421/rostov-2012504068.html

В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в попытке поджога дома имама

В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в попытке поджога дома имама - РИА Новости, 21.04.2025

В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в попытке поджога дома имама

Кировский районный суд города Ростова-на-Дону арестовал двух мужчин, обвиняемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:16:00+03:00

2025-04-21T13:16:00+03:00

2025-04-21T13:16:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Кировский районный суд города Ростова-на-Дону арестовал двух мужчин, обвиняемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону. "Постановлением Кировского районного суда… Лапину… и Коцюбинскому… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 мая включительно", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигуранты были арестованы 19 апреля, они обвиняются в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также хулиганстве. Частное домовладение Бикмаева на улице Туркестанской в Ростове-на-Дону пытались поджечь 15 апреля, никто не пострадал. Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности: 32-летний мужчина – за кражу, его 24-летний подельник - за сбыт наркотиков и кражу, сообщали в региональном главке МВД.

https://ria.ru/20250407/terakt-2009835432.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область