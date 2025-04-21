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На Западе задались вопросом из-за действий США и Британии против России - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/rossiya-2012590430.html
На Западе задались вопросом из-за действий США и Британии против России
На Западе задались вопросом из-за действий США и Британии против России - РИА Новости, 21.04.2025
На Западе задались вопросом из-за действий США и Британии против России
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х обратил внимание на право России ответить на участие США и Великобритании в атаках на ее... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:50:00+03:00
2025-04-21T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
гленн дизен
россия
сша
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х обратил внимание на право России ответить на участие США и Великобритании в атаках на ее территорию."Когда у России есть право на ответные действия? Появляется все больше статей о прямом участии США и Великобритании в атаках на Россию. Чтобы выжить в этой прокси-войне, необходимо спросить себя, что бы мы делали, если бы ситуация была обратной", — написал он.В конце марта газета The New York Times опубликовала большую статью о том, как американские военные, базировавшиеся в немецком Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск и координировали почти все удары из РСЗО HIMARS, атаки на российские корабли в порту Севастополя, а позже стали помогать с ударами вглубь территории России.В апреле Times со ссылкой на источники писала, что Великобритания сыграла в военном планировании ВСУ и в конфликте на Украине в целом более существенную роль, чем считалось раньше. По информации газеты, британских военных тайно направили на Украину, чтобы оснастить украинские самолеты дальнобойными ракетам Storm Shadow и обучить военнослужащих их использованию.В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле фиксируют много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России.
https://ria.ru/20250421/plan-2012546989.html
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в мире, гленн дизен, россия, сша, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гленн Дизен, Россия, США, Великобритания, Вооруженные силы Украины
На Западе задались вопросом из-за действий США и Британии против России

Профессор Дизен задался вопросом об ответе РФ на атаки США и Британии руками ВСУ

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе в США
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе в США - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе в США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х обратил внимание на право России ответить на участие США и Великобритании в атаках на ее территорию.
"Когда у России есть право на ответные действия? Появляется все больше статей о прямом участии США и Великобритании в атаках на Россию. Чтобы выжить в этой прокси-войне, необходимо спросить себя, что бы мы делали, если бы ситуация была обратной", — написал он.
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"Еще пять лет". В Германии сделали тревожное заявление о плане Трампа
Вчера, 16:27
В конце марта газета The New York Times опубликовала большую статью о том, как американские военные, базировавшиеся в немецком Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск и координировали почти все удары из РСЗО HIMARS, атаки на российские корабли в порту Севастополя, а позже стали помогать с ударами вглубь территории России.
В апреле Times со ссылкой на источники писала, что Великобритания сыграла в военном планировании ВСУ и в конфликте на Украине в целом более существенную роль, чем считалось раньше. По информации газеты, британских военных тайно направили на Украину, чтобы оснастить украинские самолеты дальнобойными ракетам Storm Shadow и обучить военнослужащих их использованию.
В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле фиксируют много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГленн ДизенРоссияСШАВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
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