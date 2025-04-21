https://ria.ru/20250421/rossiya-2012590430.html

На Западе задались вопросом из-за действий США и Британии против России

На Западе задались вопросом из-за действий США и Британии против России - РИА Новости, 21.04.2025

На Западе задались вопросом из-за действий США и Британии против России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х обратил внимание на право России ответить на участие США и Великобритании в атаках на ее... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:50:00+03:00

2025-04-21T18:50:00+03:00

2025-04-21T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х обратил внимание на право России ответить на участие США и Великобритании в атаках на ее территорию."Когда у России есть право на ответные действия? Появляется все больше статей о прямом участии США и Великобритании в атаках на Россию. Чтобы выжить в этой прокси-войне, необходимо спросить себя, что бы мы делали, если бы ситуация была обратной", — написал он.В конце марта газета The New York Times опубликовала большую статью о том, как американские военные, базировавшиеся в немецком Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск и координировали почти все удары из РСЗО HIMARS, атаки на российские корабли в порту Севастополя, а позже стали помогать с ударами вглубь территории России.В апреле Times со ссылкой на источники писала, что Великобритания сыграла в военном планировании ВСУ и в конфликте на Украине в целом более существенную роль, чем считалось раньше. По информации газеты, британских военных тайно направили на Украину, чтобы оснастить украинские самолеты дальнобойными ракетам Storm Shadow и обучить военнослужащих их использованию.В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле фиксируют много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России.

https://ria.ru/20250421/plan-2012546989.html

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

россия

сша

великобритания

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в мире, гленн дизен, россия, сша, великобритания, вооруженные силы украины