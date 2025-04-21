Рейтинг@Mail.ru
"Россия" запускает прямые перелеты между городами Дальнего Востока - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/rossiya-2012466843.html
"Россия" запускает прямые перелеты между городами Дальнего Востока
"Россия" запускает прямые перелеты между городами Дальнего Востока - РИА Новости, 21.04.2025
"Россия" запускает прямые перелеты между городами Дальнего Востока
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запускает прямые перелеты между некоторыми городами Дальнего Востока с 1 июня, сообщили в "Аэрофлоте". РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:42:00+03:00
2025-04-21T10:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927515205_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_a80e97b2e0dc442731c823beca64f920.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запускает прямые перелеты между некоторыми городами Дальнего Востока с 1 июня, сообщили в "Аэрофлоте". "Аэрофлот с 1 июня запускает программу прямых полетов между городами Дальнего Востока. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия": SU6555/6556 Владивосток - Хабаровск - Владивосток, ﻿﻿SU6659/6660 Южно-Сахалинск - Хабаровск - Южно-Сахалинск, ﻿﻿SU6551/6552 Владивосток - Южно-Сахалинск - Владивосток", - сообщили в "Аэрофлоте". Рейсы из Владивостока и Южно-Сахалинска в Хабаровск и в обратном направлении будут выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Полеты между Владивостоком и Южно-Сахалинском запланированы по воскресеньям. Группа "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В парке авиакомпании "Россия" - 136 воздушных судов, помимо восьми Boeing 747, 78 Superjet 100, 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737 и 10 Boeing 777.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927515205_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_d649d3414b7f7fde0952a40d40d43f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Россия" запускает прямые перелеты между городами Дальнего Востока

"Россия" с 1 июня запускает прямые перелеты между городами Дальнего Востока

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛайнер Sukhoi Superjet 100
Лайнер Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Лайнер Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запускает прямые перелеты между некоторыми городами Дальнего Востока с 1 июня, сообщили в "Аэрофлоте".
"Аэрофлот с 1 июня запускает программу прямых полетов между городами Дальнего Востока. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия": SU6555/6556 Владивосток - Хабаровск - Владивосток, ﻿﻿SU6659/6660 Южно-Сахалинск - Хабаровск - Южно-Сахалинск, ﻿﻿SU6551/6552 Владивосток - Южно-Сахалинск - Владивосток", - сообщили в "Аэрофлоте".
Рейсы из Владивостока и Южно-Сахалинска в Хабаровск и в обратном направлении будут выполняться 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Полеты между Владивостоком и Южно-Сахалинском запланированы по воскресеньям.
Группа "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В парке авиакомпании "Россия" - 136 воздушных судов, помимо восьми Boeing 747, 78 Superjet 100, 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737 и 10 Boeing 777.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала