https://ria.ru/20250421/rossija-2012505826.html

Россия и США работают по украинскому вопросу, заявил Песков

Россия и США работают по украинскому вопросу, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025

Россия и США работают по украинскому вопросу, заявил Песков

Россия и США работают по украинскому вопросу, Москва надеется, что это даст результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:23:00+03:00

2025-04-21T13:23:00+03:00

2025-04-21T13:23:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия и США работают по украинскому вопросу, Москва надеется, что это даст результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе. "Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать слова Трампа.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, в мире