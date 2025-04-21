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Россия и США работают по украинскому вопросу, заявил Песков
Россия и США работают по украинскому вопросу, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025
Россия и США работают по украинскому вопросу, заявил Песков
Россия и США работают по украинскому вопросу, Москва надеется, что это даст результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:23:00+03:00
2025-04-21T13:23:00+03:00
2025-04-21T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия и США работают по украинскому вопросу, Москва надеется, что это даст результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о надежде на заключение сделки Россией и Украиной на этой неделе. "Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать слова Трампа.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Россия и США работают по украинскому вопросу, заявил Песков
Песков: РФ и США работают по украинскому вопросу, Москва надеется на результат