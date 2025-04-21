https://ria.ru/20250421/rospatent-2012473870.html

Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков автомобильной марки Kia

Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков автомобильной марки Kia - РИА Новости, 21.04.2025

Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков автомобильной марки Kia

С начала года Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. РИА Новости, 21.04.2025

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авто

россия

южная корея

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. С начала года Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Последние три заявки компания подала в сентябре прошлого года. Роспатент одобрил их 16 апреля. Товарный знак будет действовать до 2034 года. Как следует из документов, теперь Kia теперь может проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин, а также производить и продавать автомобили, технические масла и смазки. В середине апреля южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что KIA вновь включила Россию в средне-долгосрочную стратегию бизнеса. В 4,19 миллиона машин, которые планируется продать в 2030 году, входят и 50 тысяч для российского рынка.При этом, по мнению директора департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николая Иванова, возврата Kia и других иностранных брендов в Россию стоит ждать не ранее чем через два-три года. Пока что никаких переговоров по возобновлению поставок нет, отметил эксперт.В Hyundai Motor Group не стали подтверждать РИА Новости включение России в планы Kia по продажам, пояснив, что сообщения со ссылкой на представителей автомобильной индустрии зачастую оказываются неточными и преувеличиваются в СМИ, нанося ущерб южнокорейским брендам.

https://ria.ru/20250418/rossija-2012120670.html

https://ria.ru/20240828/hyundai-1968879271.html

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Варвара Скокшина

авто, россия, южная корея, kia motors