https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html
Рогов рассказал, что успели сделать ВСУ во время пасхального перемирия
Рогов рассказал, что успели сделать ВСУ во время пасхального перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
Рогов рассказал, что успели сделать ВСУ во время пасхального перемирия
Соблюдение российскими войсками пасхального перемирия позволило ВСУ забрать из "серой зоны" на линии фронта тела своих сослуживцев, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:44:00+03:00
2025-04-21T09:44:00+03:00
2025-04-21T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир рогов
владимир путин
мария захарова
вооруженные силы украины
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Соблюдение российскими войсками пасхального перемирия позволило ВСУ забрать из "серой зоны" на линии фронта тела своих сослуживцев, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлилось до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Соблюдение нашими войсками пасхального перемирия позволило врагу забрать из серой зоны на линии фронта тела своих сослуживцев. Обычно командование ВСУ не сильно заморачивается насчет эвакуации убитых солдат, предпочитая их заносить в списки без вести пропавших", - сказал Рогов. По его словам, несмотря на провокации, российские войска проявили гуманизм и позволили противнику беспрепятственно эвакуировать тела своих погибших. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS. При этом Владимир Зеленский в своем Telegram-канале предлагал отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
https://ria.ru/20250420/zakharova-2012418851.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, владимир рогов, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины, пасхальное перемирие, объявленное путиным
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Рогов рассказал, что успели сделать ВСУ во время пасхального перемирия
Рогов заявил, что пасхальное перемирие позволило ВСУ забрать тела убитых