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Папа римский не поддавался антироссийской истерии, заявили в посольстве - РИА Новости, 21.04.2025
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14:25 21.04.2025 (обновлено: 14:26 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/rimskij-2012520130.html
Папа римский не поддавался антироссийской истерии, заявили в посольстве
Папа римский не поддавался антироссийской истерии, заявили в посольстве - РИА Новости, 21.04.2025
Папа римский не поддавался антироссийской истерии, заявили в посольстве
Папа Римский Франциск не поддался антироссийской истерии и выступал за развитие диалога с Россией и РПЦ, заявило посольство РФ при Ватикане РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:25:00+03:00
2025-04-21T14:26:00+03:00
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
умер папа римский франциск
в мире
ватикан
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ВАТИКАН, 21 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск не поддался антироссийской истерии и выступал за развитие диалога с Россией и РПЦ, заявило посольство РФ при Ватикане РИА Новости. "В условиях глубокого кризиса международных отношений папа Франциск не поддался антироссийской истерии, последовательно выступал за развитие диалога с нашей страной и с Русской православной церковью. Он глубоко понимал нас, о чём могу судить в том числе по тёплым личным беседам. Огромная утрата для всего человечества", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении посольства. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012517192.html
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франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, умер папа римский франциск, в мире, ватикан
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Умер папа римский Франциск, В мире, Ватикан
Папа римский не поддавался антироссийской истерии, заявили в посольстве

Посольство РФ: папа римский Франциск выступал за диалог с Россией и РПЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 21 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск не поддался антироссийской истерии и выступал за развитие диалога с Россией и РПЦ, заявило посольство РФ при Ватикане РИА Новости.
«
"В условиях глубокого кризиса международных отношений папа Франциск не поддался антироссийской истерии, последовательно выступал за развитие диалога с нашей страной и с Русской православной церковью. Он глубоко понимал нас, о чём могу судить в том числе по тёплым личным беседам. Огромная утрата для всего человечества", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении посольства.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Франциск (Хорхе Марио Бергольо)Русская православная церковьУмер папа римский ФранцискВ миреВатикан
 
 
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