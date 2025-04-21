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В Риме отменили мероприятия, назначенные на понедельник и вторник
В Риме отменили мероприятия, назначенные на понедельник и вторник - РИА Новости, 21.04.2025
В Риме отменили мероприятия, назначенные на понедельник и вторник
Все публичные мероприятия, назначенные на понедельник и вторник, отменены в Риме в связи с кончиной папы Римского Франциска, сообщила мэрия Рима. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:13:00+03:00
2025-04-21T14:13:00+03:00
2025-04-21T14:13:00+03:00
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Все публичные мероприятия, назначенные на понедельник и вторник, отменены в Риме в связи с кончиной папы Римского Франциска, сообщила мэрия Рима. "В знак уважения и скорби в связи с кончиной Святого отца все публичные мероприятия, запланированные на сегодня и завтра (понедельник и вторник), отменены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте мэрии. Так, в городе отменены мероприятия, приуроченные к празднованию Дню основания Рима. В понедельник Рим должен был отмечать 2778 лет со дня основания города.
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рим, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия, Умер папа римский Франциск
В Риме отменили мероприятия, назначенные на понедельник и вторник
В Риме отменили все публичные мероприятия в связи с кончиной папы римского