https://ria.ru/20250421/rim-2012517569.html

В Риме отменили мероприятия, назначенные на понедельник и вторник

В Риме отменили мероприятия, назначенные на понедельник и вторник - РИА Новости, 21.04.2025

В Риме отменили мероприятия, назначенные на понедельник и вторник

Все публичные мероприятия, назначенные на понедельник и вторник, отменены в Риме в связи с кончиной папы Римского Франциска, сообщила мэрия Рима. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:13:00+03:00

2025-04-21T14:13:00+03:00

2025-04-21T14:13:00+03:00

рим

франциск (хорхе марио бергольо)

религия

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Все публичные мероприятия, назначенные на понедельник и вторник, отменены в Риме в связи с кончиной папы Римского Франциска, сообщила мэрия Рима. "В знак уважения и скорби в связи с кончиной Святого отца все публичные мероприятия, запланированные на сегодня и завтра (понедельник и вторник), отменены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте мэрии. Так, в городе отменены мероприятия, приуроченные к празднованию Дню основания Рима. В понедельник Рим должен был отмечать 2778 лет со дня основания города.

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012509514.html

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рим, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск