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РЭЦ за десять лет поддержал внешнеторговые сделки на $160,6 млрд

РЭЦ за десять лет поддержал внешнеторговые сделки на $160,6 млрд - РИА Новости, 21.04.2025

РЭЦ за десять лет поддержал внешнеторговые сделки на $160,6 млрд

Десять лет исполняется 21 апреля с момента основания Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ). За это время поддержкой РЭЦ воспользовались 72,5 тысячи... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:31:00+03:00

2025-04-21T10:31:00+03:00

2025-04-21T10:31:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Десять лет исполняется 21 апреля с момента основания Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ). За это время поддержкой РЭЦ воспользовались 72,5 тысячи компаний со всей России, была предоставлена финансовая поддержка бизнеса в размере 2,7 триллиона рублей, а объем прямой поддержки внешнеторговых сделок превысил 160,6 миллиарда долларов, сообщает центр."Созданный с целью диверсификации экспортной структуры страны, РЭЦ за прошедшее десятилетие внес значительный вклад в увеличение несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Российский экспортный центр стал центральным звеном системы поддержки ННЭ, выстроенной для достижения национальных целей развития, определенных президентом России", - говорится в сообщении.Там добавляется, что за последние 10 лет удалось создать комплекс мер поддержки, охватывающий все стадии реализации экспортного проекта - от идеи, поиска рынка сбыта и первых партнеров до реализации крупнейших проектов с привлечением специализированного финансирования. Сейчас РЭЦ предоставляет бизнесу 149 услуг и мер поддержки, которые ежегодно помогают тысячам компаний быть конкурентоспособными на внешнем рынке, начинать или наращивать экспортные продажи. РЭЦ также укрепляет свою инфраструктуру, развивая сеть собственных представительств в России и за рубежом."Только в 2024 году каждый девятый рубль несырьевого неэнергетического экспорта был реализован с использованием наших инструментов. Российский экспортный центр продолжит оставаться надежным партнером для отечественных экспортеров, помогая им преодолевать барьеры и реализовывать свой потенциал на мировом рынке", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Поддержка РЭЦ востребована как у крупных предприятий-лидеров рынка, так и у компаний малого и среднего бизнеса. Она доступна производителям любой несырьевой продукции, товаров и услуг, вне зависимости от географического расположения компании и ее экспортного опыта. Так, РЭЦ помогает укреплять позиции на внешнем рынке производителям агропромышленного комплекса, легкой, химической и металлургической промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, фармацевтики, а также поставщикам услуг и представителям креативных индустрий.Особое внимание РЭЦ уделяет поддержке высокотехнологичных и инновационных отраслей, а также поддерживает крупные инфраструктурные проекты за рубежом.Кроме того, РЭЦ по назначению правительства России также выступает оператором государственной цифровой платформы "Мой экспорт", которая обеспечивает онлайн-доступ к ключевым государственным мерам поддержки экспорта, услугам РЭЦ, ведомств и партнеров Центра.В условиях изменений в мировой экономике и новых вызовов, РЭЦ продолжает адаптировать свою деятельность, разрабатывая актуальные решения и инструменты для поддержки экспортно ориентированных предприятий.К 2030 году Группа РЭЦ обеспечит не менее 12 триллионов рублей экспортных поставок. В числе приоритетных задач - диверсификация географии экспортного сбыта, поддержка экспорта высокотехнологичных отраслей, вовлечение в экспортную деятельность новых малых и средних предприятий. Значимую роль в реализации экспортного потенциала российского бизнеса призвана сыграть программа продвижения под национальным брендом "Сделано в России", которую в феврале 2025 года по поручению президента утвердило правительство России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика