https://ria.ru/20250421/registratsiya-2012509366.html

СМИ рассказали, почему Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России

СМИ рассказали, почему Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России - РИА Новости, 21.04.2025

СМИ рассказали, почему Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России

Регистрация новых товарных знаков южнокорейского автомобильного производителя Kia не подразумевает возвращение компании на российский рынок, пишет RT со ссылкой РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:34:00+03:00

2025-04-21T13:34:00+03:00

2025-04-21T13:34:00+03:00

экономика

авто

игорь моржаретто

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

kia rio

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Регистрация новых товарных знаков южнокорейского автомобильного производителя Kia не подразумевает возвращение компании на российский рынок, пишет RT со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто."То, что там сообщают СМИ, что зарегистрировали, это не значит, что они сейчас вернутся. Они в какой-то мере поддерживают снабжение запчастями, поддерживают гарантийное обслуживание, но не более того", — рассказал Моржаретто.По словам эксперта, возвращение таких компаний на отечественный рынок на сегодняшний день маловероятно, поскольку страны, где они расположены, ввели санкции против России.В понедельник РИА Новости, изучив базу Роспатента, выяснило, что с начала года ведомство зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков автомобильной марки Kia. Последние три заявки компания подала в сентябре прошлого года. Роспатент одобрил их 16 апреля. Товарный знак будет действовать до 2034 года.В середине апреля южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что KIA вновь включила Россию в средне-долгосрочную стратегию бизнеса. В 4,19 миллиона машин, которые планируется продать в 2030 году, входят и 50 тысяч для российского рынка.

https://ria.ru/20250327/kompaniya-2007636407.html

https://ria.ru/20240828/hyundai-1968879271.html

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экономика, авто, игорь моржаретто, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), kia rio