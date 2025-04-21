Рейтинг@Mail.ru
Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 21.04.2025 (обновлено: 15:17 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/rebenok-2012483675.html
Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине
Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине - РИА Новости, 21.04.2025
Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине
Ребенок, который получил множественные травмы в результате детонации мины "колокольчик" в Белгородской области, будет отправлен на лечение в федеральный центр,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:10:00+03:00
2025-04-21T15:17:00+03:00
происшествия
москва
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152702/04/1527020470_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_acb491d4451670f57139146ea58041fa.jpg
БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Ребенок, который получил множественные травмы в результате детонации мины "колокольчик" в Белгородской области, будет отправлен на лечение в федеральный центр, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье губернатор рассказал, что в селе Таврово Белгородского района в руках ребенка сдетонировала якобы обезвреженная мина "колокольчик". Двенадцатилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. "В тяжелом состоянии мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему была проведена операция. Для продолжения лечения медики приняли решение перевести ребенка в федеральную клинику", - написал Гладков. Глава региона также рассказал о состоянии двух детей, пострадавших 20 апреля в результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка. По его словам, две девочки, 13 и 17 лет, госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Информированный источник уточнил РИА Новости, что пострадавшего мальчика направят в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. В понедельник во время оперативного совещания правительства Гладков отметил, что случай, когда семья передала детям опасный предмет, подвергнув их жизнь риску, требует правовой оценки и уголовной ответственности в соответствии с законодательством. "И абсолютно очевидно, что эта оценка должна была быть дана и прокуратурой... В том числе и военной прокуратурой, потому что, по моей информации, мину в жилой дом принес военнослужащий", - заявил губернатор.
https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html
https://ria.ru/20240927/dron-1975179466.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152702/04/1527020470_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1a53d0b51f55e5e151c34a4d30c61f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, вячеслав гладков
Происшествия, Москва, Вячеслав Гладков
Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине

Гладков призвал расследовать инцидент с подрывом ребенка на мине "колокольчик"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Ребенок, который получил множественные травмы в результате детонации мины "колокольчик" в Белгородской области, будет отправлен на лечение в федеральный центр, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В воскресенье губернатор рассказал, что в селе Таврово Белгородского района в руках ребенка сдетонировала якобы обезвреженная мина "колокольчик". Двенадцатилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги.
Мина Колокольчик - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Белгородской области десятилетний ребенок погиб, подняв с земли мину
16 апреля, 18:33
"В тяжелом состоянии мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему была проведена операция. Для продолжения лечения медики приняли решение перевести ребенка в федеральную клинику", - написал Гладков.
Глава региона также рассказал о состоянии двух детей, пострадавших 20 апреля в результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка. По его словам, две девочки, 13 и 17 лет, госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Информированный источник уточнил РИА Новости, что пострадавшего мальчика направят в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.
В понедельник во время оперативного совещания правительства Гладков отметил, что случай, когда семья передала детям опасный предмет, подвергнув их жизнь риску, требует правовой оценки и уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
"И абсолютно очевидно, что эта оценка должна была быть дана и прокуратурой... В том числе и военной прокуратурой, потому что, по моей информации, мину в жилой дом принес военнослужащий", - заявил губернатор.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Белгородской области влетевший в дом дрон ВСУ ранил женщину и ребенка
27 сентября 2024, 21:17
 
ПроисшествияМоскваВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала