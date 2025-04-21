https://ria.ru/20250421/rebenok-2012483675.html

Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине

Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине - РИА Новости, 21.04.2025

Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине

Ребенок, который получил множественные травмы в результате детонации мины "колокольчик" в Белгородской области, будет отправлен на лечение в федеральный центр,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:10:00+03:00

2025-04-21T12:10:00+03:00

2025-04-21T15:17:00+03:00

происшествия

москва

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Ребенок, который получил множественные травмы в результате детонации мины "колокольчик" в Белгородской области, будет отправлен на лечение в федеральный центр, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье губернатор рассказал, что в селе Таврово Белгородского района в руках ребенка сдетонировала якобы обезвреженная мина "колокольчик". Двенадцатилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. "В тяжелом состоянии мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему была проведена операция. Для продолжения лечения медики приняли решение перевести ребенка в федеральную клинику", - написал Гладков. Глава региона также рассказал о состоянии двух детей, пострадавших 20 апреля в результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка. По его словам, две девочки, 13 и 17 лет, госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Информированный источник уточнил РИА Новости, что пострадавшего мальчика направят в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. В понедельник во время оперативного совещания правительства Гладков отметил, что случай, когда семья передала детям опасный предмет, подвергнув их жизнь риску, требует правовой оценки и уголовной ответственности в соответствии с законодательством. "И абсолютно очевидно, что эта оценка должна была быть дана и прокуратурой... В том числе и военной прокуратурой, потому что, по моей информации, мину в жилой дом принес военнослужащий", - заявил губернатор.

https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, вячеслав гладков