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Глава ВАРМСУ поблагодарила Путина за вовлеченность в проблемы - РИА Новости, 21.04.2025
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22:04 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012619727.html
Глава ВАРМСУ поблагодарила Путина за вовлеченность в проблемы
Глава ВАРМСУ поблагодарила Путина за вовлеченность в проблемы - РИА Новости, 21.04.2025
Глава ВАРМСУ поблагодарила Путина за вовлеченность в проблемы
Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева поблагодарила президента России Владимира Путина за вовлеченность РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:04:00+03:00
2025-04-21T22:04:00+03:00
россия
ирина гусева
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева поблагодарила президента России Владимира Путина за вовлеченность в проблемы муниципальных образований. "Вы столько времени так детально с нами обсуждаете... Такая погруженность нам в очередной раз показывает... наш президент сегодня вновь и вновь показывает нашему сообществу, как мы должны служить и работать. Владимир Владимирович, просто огроменные слова благодарности", - сказала Гусева на встрече Путина с главами муниципальных образований субъектов РФ. Она также выразила готовность обсуждать на дальнейших ежегодных форумах проблемы муниципальных образований. "Мне кажется, мы сегодня так много аспектов посмотрели... Не только мы вам поделились, но и вы, поддержав нас где-то, дали нам поручения... (Мы) стараемся, чтобы вы видели результат нашего труда, командного труда, муниципального... Мы с вами, наш национальный лидер, наш верховных главнокомандующий, мы будем очень стараться", - добавила Гусева.
https://ria.ru/20250421/putin-2012507943.html
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россия, ирина гусева, владимир путин
Россия, Ирина Гусева, Владимир Путин
Глава ВАРМСУ поблагодарила Путина за вовлеченность в проблемы

ВАМСУ поблагодарила Путина за вовлеченность в проблемы муниципальных образований

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева поблагодарила президента России Владимира Путина за вовлеченность в проблемы муниципальных образований.
«
"Вы столько времени так детально с нами обсуждаете... Такая погруженность нам в очередной раз показывает... наш президент сегодня вновь и вновь показывает нашему сообществу, как мы должны служить и работать. Владимир Владимирович, просто огроменные слова благодарности", - сказала Гусева на встрече Путина с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Она также выразила готовность обсуждать на дальнейших ежегодных форумах проблемы муниципальных образований.
"Мне кажется, мы сегодня так много аспектов посмотрели... Не только мы вам поделились, но и вы, поддержав нас где-то, дали нам поручения... (Мы) стараемся, чтобы вы видели результат нашего труда, командного труда, муниципального... Мы с вами, наш национальный лидер, наш верховных главнокомандующий, мы будем очень стараться", - добавила Гусева.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин встретится с главами муниципальных образований
Вчера, 13:28
 
РоссияИрина ГусеваВладимир Путин
 
 
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