https://ria.ru/20250421/putin-2012619727.html

Глава ВАРМСУ поблагодарила Путина за вовлеченность в проблемы

Глава ВАРМСУ поблагодарила Путина за вовлеченность в проблемы - РИА Новости, 21.04.2025

Глава ВАРМСУ поблагодарила Путина за вовлеченность в проблемы

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева поблагодарила президента России Владимира Путина за вовлеченность РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T22:04:00+03:00

2025-04-21T22:04:00+03:00

2025-04-21T22:04:00+03:00

россия

ирина гусева

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921709894_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_8ed51987231617d6cd142166ac0ce1b4.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева поблагодарила президента России Владимира Путина за вовлеченность в проблемы муниципальных образований. "Вы столько времени так детально с нами обсуждаете... Такая погруженность нам в очередной раз показывает... наш президент сегодня вновь и вновь показывает нашему сообществу, как мы должны служить и работать. Владимир Владимирович, просто огроменные слова благодарности", - сказала Гусева на встрече Путина с главами муниципальных образований субъектов РФ. Она также выразила готовность обсуждать на дальнейших ежегодных форумах проблемы муниципальных образований. "Мне кажется, мы сегодня так много аспектов посмотрели... Не только мы вам поделились, но и вы, поддержав нас где-то, дали нам поручения... (Мы) стараемся, чтобы вы видели результат нашего труда, командного труда, муниципального... Мы с вами, наш национальный лидер, наш верховных главнокомандующий, мы будем очень стараться", - добавила Гусева.

https://ria.ru/20250421/putin-2012507943.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ирина гусева, владимир путин