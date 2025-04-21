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Путин надеется на развитие ФАПов на селе - РИА Новости, 21.04.2025
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21:28 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012616611.html
Путин надеется на развитие ФАПов на селе
Путин надеется на развитие ФАПов на селе - РИА Новости, 21.04.2025
Путин надеется на развитие ФАПов на селе
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что прогресс в развитии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на селе заметен местными жителями. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:28:00+03:00
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что прогресс в развитии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на селе заметен местными жителями. "Что касается здравоохранения, по линии Минздрава, там поддержка развития ФАПов, там еще непочатый край работы, как говорится, но все-таки движение, надеюсь, коллеги, а самое главное - люди в некоторых регионах хотя бы видят", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250324/putin-2006962442.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин надеется на развитие ФАПов на селе

Путин надеется на прогресс в развитии фельдшерско-акушерских пунктов на селе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что прогресс в развитии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на селе заметен местными жителями.
«
"Что касается здравоохранения, по линии Минздрава, там поддержка развития ФАПов, там еще непочатый край работы, как говорится, но все-таки движение, надеюсь, коллеги, а самое главное - люди в некоторых регионах хотя бы видят", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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