https://ria.ru/20250421/putin-2012616611.html
Путин надеется на развитие ФАПов на селе
Путин надеется на развитие ФАПов на селе - РИА Новости, 21.04.2025
Путин надеется на развитие ФАПов на селе
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что прогресс в развитии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на селе заметен местными жителями. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:28:00+03:00
2025-04-21T21:28:00+03:00
2025-04-21T21:28:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что прогресс в развитии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на селе заметен местными жителями. "Что касается здравоохранения, по линии Минздрава, там поддержка развития ФАПов, там еще непочатый край работы, как говорится, но все-таки движение, надеюсь, коллеги, а самое главное - люди в некоторых регионах хотя бы видят", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250324/putin-2006962442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин надеется на развитие ФАПов на селе
Путин надеется на прогресс в развитии фельдшерско-акушерских пунктов на селе