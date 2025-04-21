Путин рассказал об участниках СВО, ставших муниципальными служащими
Путин о бойцах СВО, ставших муниципальными служащими: с передовой на передовую
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об участниках СВО, ставших муниципальными служащими, заявил, что они с одной передовой попали на другую.
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"Ирина Михайловна (Гусева, сопредатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления - ред.) сказала о тех коллегах, которые пришли, как она выразилась, прямо с передовой. И очень здорово, что они оказались здесь. Но я думаю, что и они сразу поняли, что они с одной передовой попали на другую", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент объяснил это тем, что местный уровень власти, с точки зрения целой системы управления - "это и есть передний край, за вами уже никого нет, вы впереди".
Также Путин отметил, что поэтому это самый сложный участок во всей системе управления.