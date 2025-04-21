https://ria.ru/20250421/putin-2012615368.html

Путин рассказал об участниках СВО, ставших муниципальными служащими

Путин рассказал об участниках СВО, ставших муниципальными служащими - РИА Новости, 21.04.2025

Путин рассказал об участниках СВО, ставших муниципальными служащими

Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об участниках СВО, ставших муниципальными служащими, заявил, что они с одной передовой попали на другую. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:05:00+03:00

2025-04-21T21:05:00+03:00

2025-04-21T21:05:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об участниках СВО, ставших муниципальными служащими, заявил, что они с одной передовой попали на другую. "Ирина Михайловна (Гусева, сопредатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления - ред.) сказала о тех коллегах, которые пришли, как она выразилась, прямо с передовой. И очень здорово, что они оказались здесь. Но я думаю, что и они сразу поняли, что они с одной передовой попали на другую", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ. Президент объяснил это тем, что местный уровень власти, с точки зрения целой системы управления - "это и есть передний край, за вами уже никого нет, вы впереди". Также Путин отметил, что поэтому это самый сложный участок во всей системе управления.

https://ria.ru/20250421/putin-2012610016.html

россия

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Наталья Макарова

россия, владимир путин