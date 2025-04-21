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Путин рассказал об участниках СВО, ставших муниципальными служащими - РИА Новости, 21.04.2025
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21:05 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012615368.html
Путин рассказал об участниках СВО, ставших муниципальными служащими
Путин рассказал об участниках СВО, ставших муниципальными служащими - РИА Новости, 21.04.2025
Путин рассказал об участниках СВО, ставших муниципальными служащими
Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об участниках СВО, ставших муниципальными служащими, заявил, что они с одной передовой попали на другую. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:05:00+03:00
2025-04-21T21:05:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об участниках СВО, ставших муниципальными служащими, заявил, что они с одной передовой попали на другую. "Ирина Михайловна (Гусева, сопредатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления - ред.) сказала о тех коллегах, которые пришли, как она выразилась, прямо с передовой. И очень здорово, что они оказались здесь. Но я думаю, что и они сразу поняли, что они с одной передовой попали на другую", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ. Президент объяснил это тем, что местный уровень власти, с точки зрения целой системы управления - "это и есть передний край, за вами уже никого нет, вы впереди". Также Путин отметил, что поэтому это самый сложный участок во всей системе управления.
https://ria.ru/20250421/putin-2012610016.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об участниках СВО, ставших муниципальными служащими

Путин о бойцах СВО, ставших муниципальными служащими: с передовой на передовую

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме Малая Родина – сила России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об участниках СВО, ставших муниципальными служащими, заявил, что они с одной передовой попали на другую.
«
"Ирина Михайловна (Гусева, сопредатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления - ред.) сказала о тех коллегах, которые пришли, как она выразилась, прямо с передовой. И очень здорово, что они оказались здесь. Но я думаю, что и они сразу поняли, что они с одной передовой попали на другую", - сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент объяснил это тем, что местный уровень власти, с точки зрения целой системы управления - "это и есть передний край, за вами уже никого нет, вы впереди".
Также Путин отметил, что поэтому это самый сложный участок во всей системе управления.
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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