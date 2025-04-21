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Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни
Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни - РИА Новости, 21.04.2025
Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни
Президент России Владимир Путин, говоря о развитии российских городов, вспомнил слова "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью" из советской песни "Авиамарш". РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:52:00+03:00
2025-04-21T20:52:00+03:00
2025-04-21T20:52:00+03:00
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арзамас
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии российских городов, вспомнил слова "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью" из советской песни "Авиамарш". "Вы сказали о том, что совсем недавно, когда смотрели на планы развития Арзамаса, вам казалось, что это невозможно, что это какая-то сказка. Хочу напомнить слова известной песни: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью", - сказал Путин мэру города Арзамас Александру Щелокову на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Глава государства отметил, что в эти слова заложена хорошая мотивация для управленцев любого уровня. "Это то, что создает и настроение и мотивирует к достижениям максимального результата", - добавил президент России.
https://ria.ru/20250421/putin-2012612422.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арзамас, владимир путин
Россия, Арзамас, Владимир Путин
Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни
Путин вспомнил строчку из советской песни "Авиамарш", говоря о развитии городов