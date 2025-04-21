https://ria.ru/20250421/putin-2012614067.html

Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни

Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни - РИА Новости, 21.04.2025

Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни

Президент России Владимир Путин, говоря о развитии российских городов, вспомнил слова "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью" из советской песни "Авиамарш". РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:52:00+03:00

2025-04-21T20:52:00+03:00

2025-04-21T20:52:00+03:00

россия

арзамас

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии российских городов, вспомнил слова "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью" из советской песни "Авиамарш". "Вы сказали о том, что совсем недавно, когда смотрели на планы развития Арзамаса, вам казалось, что это невозможно, что это какая-то сказка. Хочу напомнить слова известной песни: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью", - сказал Путин мэру города Арзамас Александру Щелокову на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Глава государства отметил, что в эти слова заложена хорошая мотивация для управленцев любого уровня. "Это то, что создает и настроение и мотивирует к достижениям максимального результата", - добавил президент России.

https://ria.ru/20250421/putin-2012612422.html

россия

арзамас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, арзамас, владимир путин