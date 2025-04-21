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Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни - РИА Новости, 21.04.2025
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20:52 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012614067.html
Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни
Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни - РИА Новости, 21.04.2025
Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни
Президент России Владимир Путин, говоря о развитии российских городов, вспомнил слова "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью" из советской песни "Авиамарш". РИА Новости, 21.04.2025
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россия
арзамас
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии российских городов, вспомнил слова "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью" из советской песни "Авиамарш". "Вы сказали о том, что совсем недавно, когда смотрели на планы развития Арзамаса, вам казалось, что это невозможно, что это какая-то сказка. Хочу напомнить слова известной песни: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью", - сказал Путин мэру города Арзамас Александру Щелокову на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Глава государства отметил, что в эти слова заложена хорошая мотивация для управленцев любого уровня. "Это то, что создает и настроение и мотивирует к достижениям максимального результата", - добавил президент России.
https://ria.ru/20250421/putin-2012612422.html
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россия, арзамас, владимир путин
Россия, Арзамас, Владимир Путин
Путин, говоря о развитии городов, вспомнил строчку из советской песни

Путин вспомнил строчку из советской песни "Авиамарш", говоря о развитии городов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии российских городов, вспомнил слова "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью" из советской песни "Авиамарш".
«
"Вы сказали о том, что совсем недавно, когда смотрели на планы развития Арзамаса, вам казалось, что это невозможно, что это какая-то сказка. Хочу напомнить слова известной песни: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью", - сказал Путин мэру города Арзамас Александру Щелокову на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Глава государства отметил, что в эти слова заложена хорошая мотивация для управленцев любого уровня.
"Это то, что создает и настроение и мотивирует к достижениям максимального результата", - добавил президент России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме Малая Родина – сила России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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