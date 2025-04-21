Бизнес заинтересован в развитии городов, заявил Путин
Путин: бизнес заинтересован в развитии городов, с ним надо согласовать проекты
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бизнес заинтересован в развитии городов, надо с ним заранее согласовать проекты, заявил президент России Владимир Путин.
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"Бизнес сам заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а это значит, нужно обращать внимание на медицину и на спорт. Чтобы они были образованы, а это значит, что нужно поддерживать и школы, где-то там подготовки, профессиональное образование, создать для этого условия, чтобы люди никуда отсюда не уезжали. Это значит – уделить необходимое внимание культуре. И чтобы детей можно было в садик водить нормально. Бизнес в этом заинтересован, в конечном итоге бизнес от этого получает абсолютно понятные выгоду, отдачу... Заранее надо с ними согласовать, они с удовольствием откликнутся",- сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.