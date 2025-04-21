https://ria.ru/20250421/putin-2012612422.html

Бизнес заинтересован в развитии городов, заявил Путин

Бизнес заинтересован в развитии городов, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025

Бизнес заинтересован в развитии городов, заявил Путин

Бизнес заинтересован в развитии городов, надо с ним заранее согласовать проекты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:39:00+03:00

2025-04-21T20:39:00+03:00

2025-04-21T20:39:00+03:00

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012590666_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_5f1722f79b05423eb44d81ee6ca7f95f.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бизнес заинтересован в развитии городов, надо с ним заранее согласовать проекты, заявил президент России Владимир Путин. "Бизнес сам заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а это значит, нужно обращать внимание на медицину и на спорт. Чтобы они были образованы, а это значит, что нужно поддерживать и школы, где-то там подготовки, профессиональное образование, создать для этого условия, чтобы люди никуда отсюда не уезжали. Это значит – уделить необходимое внимание культуре. И чтобы детей можно было в садик водить нормально. Бизнес в этом заинтересован, в конечном итоге бизнес от этого получает абсолютно понятные выгоду, отдачу... Заранее надо с ними согласовать, они с удовольствием откликнутся",- сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

https://ria.ru/20250421/putin-2012589728.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин