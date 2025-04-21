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Бизнес заинтересован в развитии городов, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
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20:39 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012612422.html
Бизнес заинтересован в развитии городов, заявил Путин
Бизнес заинтересован в развитии городов, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2025
Бизнес заинтересован в развитии городов, заявил Путин
Бизнес заинтересован в развитии городов, надо с ним заранее согласовать проекты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:39:00+03:00
2025-04-21T20:39:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бизнес заинтересован в развитии городов, надо с ним заранее согласовать проекты, заявил президент России Владимир Путин. "Бизнес сам заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а это значит, нужно обращать внимание на медицину и на спорт. Чтобы они были образованы, а это значит, что нужно поддерживать и школы, где-то там подготовки, профессиональное образование, создать для этого условия, чтобы люди никуда отсюда не уезжали. Это значит – уделить необходимое внимание культуре. И чтобы детей можно было в садик водить нормально. Бизнес в этом заинтересован, в конечном итоге бизнес от этого получает абсолютно понятные выгоду, отдачу... Заранее надо с ними согласовать, они с удовольствием откликнутся",- сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
https://ria.ru/20250421/putin-2012589728.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Бизнес заинтересован в развитии городов, заявил Путин

Путин: бизнес заинтересован в развитии городов, с ним надо согласовать проекты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме Малая Родина – сила России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" в Москве
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бизнес заинтересован в развитии городов, надо с ним заранее согласовать проекты, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Бизнес сам заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а это значит, нужно обращать внимание на медицину и на спорт. Чтобы они были образованы, а это значит, что нужно поддерживать и школы, где-то там подготовки, профессиональное образование, создать для этого условия, чтобы люди никуда отсюда не уезжали. Это значит – уделить необходимое внимание культуре. И чтобы детей можно было в садик водить нормально. Бизнес в этом заинтересован, в конечном итоге бизнес от этого получает абсолютно понятные выгоду, отдачу... Заранее надо с ними согласовать, они с удовольствием откликнутся",- сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин рассказал о регулярных встречах с представителями бизнеса
Вчера, 18:44
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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