Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал развивать крупные населенные пункты - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/putin-2012611520.html
Путин призвал развивать крупные населенные пункты
Путин призвал развивать крупные населенные пункты - РИА Новости, 21.04.2025
Путин призвал развивать крупные населенные пункты
Эффективное развитие страны возможно только при развитии крупных населенных пунктов, так как там находится сосредоточение необходимых возможностей, заявил... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:31:00+03:00
2025-04-21T20:31:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012550212_609:0:2513:1071_1920x0_80_0_0_0300a1cf280c1800a338a10de08e7d7f.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Эффективное развитие страны возможно только при развитии крупных населенных пунктов, так как там находится сосредоточение необходимых возможностей, заявил президент России Владимир Путин. "Эффективно развиваться любая страна может только развивая крупные населенные пункты, потому что там сосредоточение возможностей для развития. Там потенциал роста ВВП, науки, кадров и всего того, что в современных условиях толкает и подталкивает развитие", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012610901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012550212_688:0:2268:1185_1920x0_80_0_0_979595842de2479a8e2f7056cd55c240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал развивать крупные населенные пункты

Путин: эффективное развитие страны возможно только при развитии крупных городов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Эффективное развитие страны возможно только при развитии крупных населенных пунктов, так как там находится сосредоточение необходимых возможностей, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Эффективно развиваться любая страна может только развивая крупные населенные пункты, потому что там сосредоточение возможностей для развития. Там потенциал роста ВВП, науки, кадров и всего того, что в современных условиях толкает и подталкивает развитие", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на II Всероссийском муниципальном форуме Малая Родина – сила России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин оценил численность населения в городах-миллионниках
Вчера, 20:29
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала