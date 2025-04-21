https://ria.ru/20250421/putin-2012611520.html
Путин призвал развивать крупные населенные пункты
Путин призвал развивать крупные населенные пункты - РИА Новости, 21.04.2025
Путин призвал развивать крупные населенные пункты
Эффективное развитие страны возможно только при развитии крупных населенных пунктов, так как там находится сосредоточение необходимых возможностей, заявил... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:31:00+03:00
2025-04-21T20:31:00+03:00
2025-04-21T20:31:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Эффективное развитие страны возможно только при развитии крупных населенных пунктов, так как там находится сосредоточение необходимых возможностей, заявил президент России Владимир Путин. "Эффективно развиваться любая страна может только развивая крупные населенные пункты, потому что там сосредоточение возможностей для развития. Там потенциал роста ВВП, науки, кадров и всего того, что в современных условиях толкает и подталкивает развитие", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012610901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин призвал развивать крупные населенные пункты
Путин: эффективное развитие страны возможно только при развитии крупных городов