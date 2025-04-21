https://ria.ru/20250421/putin-2012611520.html

Путин призвал развивать крупные населенные пункты

Путин призвал развивать крупные населенные пункты - РИА Новости, 21.04.2025

Путин призвал развивать крупные населенные пункты

Эффективное развитие страны возможно только при развитии крупных населенных пунктов, так как там находится сосредоточение необходимых возможностей, заявил... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:31:00+03:00

2025-04-21T20:31:00+03:00

2025-04-21T20:31:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Эффективное развитие страны возможно только при развитии крупных населенных пунктов, так как там находится сосредоточение необходимых возможностей, заявил президент России Владимир Путин. "Эффективно развиваться любая страна может только развивая крупные населенные пункты, потому что там сосредоточение возможностей для развития. Там потенциал роста ВВП, науки, кадров и всего того, что в современных условиях толкает и подталкивает развитие", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250421/putin-2012610901.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин